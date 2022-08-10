​Çin tatbikatlarla işgale hazırlanıyor

Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu, Çin’in Ada etrafında düzenlediği tatbikatlar ile işgale hazırlandığını söyledi. Pekin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin tartışmalı ziyaretine cevap olarak Tayvan çevresinde başlattığı tatbikatları beklenen sürede sonlandırmazken, Taipei’de düzenlediği basın toplantısında konuşan Wu, “Tatbikatlar, işgale hazırlık planının bir parçası. Tatbikatlar sona erdikten sonra Çin, Tayvan Boğazı’ndaki statükoyu değiştirmek için eylemlerini rutinleştirmeye çalışacaktır” dedi. Wu, bu tür hareketlerin bölgesel güvenliği tehdit ettiğini belirterek, Çin’in boğazı etkin şekilde kontrol etmesini durdurmak için ‘daha fazla uluslararası destek’ çağrısında bulundu.
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