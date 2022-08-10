Çin tatbikatlarla işgale hazırlanıyor Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin’e ait 39 savaş uçağı ve 13 savaş gemisinin dün Ada çevresinde görüldüğünü bildirdi. Pekin yönetimi, 4 Ağustos’ta başlattığı ve 7 Ağustos’ta sona ermesi planlanan Tayvan çevresindeki askeri tatbikatların devam edeceğini duyurmuştu. Ayrıca Tayvan da dün güneyindeki Pintung vilayetine bağlı Fınggang’da gerçek cephane ve mühimmatın kullanıldığı topçu tatbikatına başladı. Tatbikatı yürüten Tayvan 8. Ordusu’nun Sözcüsü Lou Woei-jye, faaliyetin ‘bir çıkarma harekatını geri püskürtmeyi amaçladığını’ ifade etti. Daha önce yapılan açıklamada, Fınggang’da 9 ve 11 Ağustos’ta iki ayrı topçu tatbikatı düzenleneceği, tatbikatlarda 155 milimetre top ateşleyen 78 obüs ve 120 milimetrelik 6 havan ile Ada’dan havaya ve denize atışlar yapılacağı bildirilmişti.

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