Dünya Çin tatbikatlarla işgale hazırlanıyor
ASYA

Çin tatbikatlarla işgale hazırlanıyor

Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin’e ait 39 savaş uçağı ve 13 savaş gemisinin dün Ada çevresinde görüldüğünü bildirdi. Pekin yönetimi, 4 Ağustos’ta başlattığı ve 7 Ağustos’ta sona ermesi planlanan Tayvan çevresindeki askeri tatbikatların devam edeceğini duyurmuştu. Ayrıca Tayvan da dün güneyindeki Pintung vilayetine bağlı Fınggang’da gerçek cephane ve mühimmatın kullanıldığı topçu tatbikatına başladı. Tatbikatı yürüten Tayvan 8. Ordusu’nun Sözcüsü Lou Woei-jye, faaliyetin ‘bir çıkarma harekatını geri püskürtmeyi amaçladığını’ ifade etti. Daha önce yapılan açıklamada, Fınggang’da 9 ve 11 Ağustos’ta iki ayrı topçu tatbikatı düzenleneceği, tatbikatlarda 155 milimetre top ateşleyen 78 obüs ve 120 milimetrelik 6 havan ile Ada’dan havaya ve denize atışlar yapılacağı bildirilmişti.

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Dış Haberler Yeni Şafak
​Çin tatbikatlarla işgale hazırlanıyor
Tatbikat.

Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu, Çin’in Ada etrafında düzenlediği tatbikatlar ile işgale hazırlandığını söyledi. Pekin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin tartışmalı ziyaretine cevap olarak Tayvan çevresinde başlattığı tatbikatları beklenen sürede sonlandırmazken, Taipei’de düzenlediği basın toplantısında konuşan Wu, “Tatbikatlar, işgale hazırlık planının bir parçası. Tatbikatlar sona erdikten sonra Çin, Tayvan Boğazı’ndaki statükoyu değiştirmek için eylemlerini rutinleştirmeye çalışacaktır” dedi. Wu, bu tür hareketlerin bölgesel güvenliği tehdit ettiğini belirterek, Çin’in boğazı etkin şekilde kontrol etmesini durdurmak için ‘daha fazla uluslararası destek’ çağrısında bulundu.

Çin Tayvan çevresindeki askeri tatbikatlarını uyarısız sürdürüyor
OYNAT 01:30
Çin Tayvan çevresindeki askeri tatbikatlarını uyarısız sürdürüyor
Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin geçen hafta Tayvan'a ziyaretinin ardından Ada çevresinde başlattığı askeri tatbikatları, hava ve deniz güvenliği uyarılarının (NOTAM) süresi dolmasına rağmen bugün de sürdürüyor. Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Doğu Cephesi Komutanlığından yapılan açıklamada, Tayvan çevresindeki sularda ve hava sahasında yürütülen tatbikatların 'müşterek savunma ve müşterek abluka' operasyonlarına odaklandığı belirtildi.
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