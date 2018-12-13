Cinayetten veliaht sorumlu

Kaşıkçı cinayetinde bugüne kadar Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ı koruyan ABD yönetiminden şaşırtıcı bir açıklama geldi. ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, “(Kaşıkçı cinayetininin sorumlusu) Suudi yönetimi ve yönetimin başı Muhammed bin Selman’dır. Cezasız kalmamalılar” dedi.

Nikki Haley

İLKELERİMİZDEN ASLA TAVİZ VEREMEYİZ

BM Daimi Temsilcisi görevinden yıl sonunda ayrılacak olan Haley, NBC televizyonunda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Nikki Haley, “Suudilerle ciddi bir konuşma yapmamız lazım. Onlara buna göz yummayacağımızı ve bir daha bunun olmaması gerektiğini söylememiz lazım.” diye konuştu. Bundan sonra iki yönetimin ne yapacağını konuşması gerektiğini belirten Haley, “Suudiler İran ile mücadelemizde ortağımız oldu ve bu çok önemli.” ifadesini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner’in Muhammed bin Selman ile olan yakın ilişkisi sorulan Nikki Haley, “Bu söylentiler hep dolaşıyor. Birçok ülkeyle ilişkimiz var ve amacımız bu ilişkileri daha da iyiye götürmek ama bu tarz şeyler olduğunda ise bir geri adım atıp, ilkelerimizden asla taviz vermememiz gerek.” değerlendirmesinde bulundu.

Oval Ofis’te kapışma

ABD Başkanı Donald Trump ile Demokratların Senato lideri Chuck Schumer ve Temsilciler Meclisi lideri Nancy Pelosi arasında Oval Ofis’te yaşanan “Meksika sınırına duvar tartışması”, ABD gündemine oturdu. Trump, muhataplarına Meksika sınırına duvar örülmesi için Kongreden talep ettiği bütçenin ayrılmaması durumunda “hükümetin kapanabileceği” uyarısında bulundu. Pelosi, “Amerikalıların Trump yüzünden hükümetin kapanmasını istemediğini” dile getirince ortam bir anda gerildi. Pelosi’nin sözünü kesen Trump, bütçe yokluğu nedeniyle hükümetin kapanması durumunda bunun Demokratların kabahati olacağını söyledi.