Dünya Çinde bankadan para çekemeyenler protestoya başladı
ASYA

Çin'de bankadan para çekemeyenler protestoya başladı

Çin'de bankadaki hesaplarının sıfırlandığını fark eden vatandaşlar mağdur edildiklerini dile getirdi.Çin Halk Bankası'nın Zhengzhou şubesinin önünde "Birikimlerimizi istiyoruz" yazılı pankart açarak protesto gösterisi yaptılar.

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Haber Merkezi İHA
​Çinde bankadan para çekemeyenler protestoya başladı
​Çin'de bankadan para çekemeyenler protestoda.

Çin'in Henan eyaletindeki Zengzhou kentinde vatandaşlar, mağdur edildiklerini dile getirdi.

Bankadaki paralarını çekemediklerini söyleyen yüzlerce kişi, hesaplarının sıfırlandığını fark edince Çin Halk Bankası'nın Zhengzhou şubesine akın etti.

Ellerinde "Birikimlerimizi istiyoruz" yazılı pankartlarla bankayı protesto eden göstericiler ve güvenlik görevlileri ve arasında arbede çıktı.

3 binden fazla kişi protesto etti

Polis, çok sayıda kişinin gözaltına alındığını belirtirken gösteriye 3 binden fazla kişinin katılığı iddia edildi.

Geçtiğimiz 18 Nisan'da bankalarda bulunan milyonlarca dolarlık mevduat donduruldu ve bankalar müşterilere bunun iç sistemlerdeki bir yenileme sonucu olduğunu söyledi.

Ancak banka müşterileri, o zamandan beri bankalardan kendilerine konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtti.

Şüpheliler tutuklandı

Yetkililer tarafından başlatılan soruşturmaya göre Henan Yeni Varlık Grubunundan bazı kişilerin bankaların çevrimiçi ticaret sistemlerine eriştiğini ve bunları manipüle ettikleri belirlendi.

Yaşanan bu durumun ardından bir dizi şüphelinin tutuklandığı açıkladı.

Banka milyonlarca dolarlık mevduatı dondurdu

Protestoların hedefindeki Henan bankasının, Nisan ayında milyonlarca dolarlık mevduatı, banka sistemlerinde yenileme yapıldığı gerekçesiyle dondurduğu belirtiliyor.

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