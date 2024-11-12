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Çin'de bir araç kalabalığa daldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Çin'de bir araç kalabalığa daldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

15:1112/11/2024, Salı
G: 12/11/2024, Salı
AA
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SUV tipi aracını açık havada yürüyüş yapanların üzerine süren kişi; 35 kişinin ölümüne, 43 kişinin yaralanmasına sebep oldu.
SUV tipi aracını açık havada yürüyüş yapanların üzerine süren kişi; 35 kişinin ölümüne, 43 kişinin yaralanmasına sebep oldu.

Çin'in Guangdong eyaletinde bir kişinin aracını yürüyüş yapanların üzerine sürmesi sonucu 35 kişi öldü, 43 kişi yaralandı.

Çin'in Guangdong eyaletinde bir kişinin aracını yürüyüş yapanların üzerine sürmesi sonucu 35 kişi öldü, 43 kişi yaralandı.


Yerel polis biriminden yapılan açıklamaya göre, kaza, dün akşam saatlerinde Şiangcou merkez ilçesindeki bir spor kompleksinde meydana geldi.


SUV tipi aracını açık havada yürüyüş yapanların üzerine süren kişi; 35 kişinin ölümüne, 43 kişinin yaralanmasına sebep oldu.


Adının Fan Mou olduğu bildirilen 68 yaşındaki erkek sürücünün yakalandığı; şüphelinin, ilk ifadesinde eşinden boşandığını, ayrılma koşulları ve mal paylaşımından duyduğu hoşnutsuzluk nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiğini belirttiği aktarıldı.


Yaralılar bölgedeki hastanelerde tedavi altına alınırken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.


Olay, kentte bugün başlayan Cuhay Havacılık Fuarı (Airshow China) öncesine denk geldi.




#Çin
#saldırı
#kaza

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