Bakırköy'deki o üst geçitte yine kaza: Bu kez İSKİ vinci devrildi

Bakırköy'de birçok kazanın yaşandığı üst geçide çarpan İSKİ'ye ait vinç yola devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken cadde Ataköy istikametinde uzun süre kapalı kaldı.
İstanbul- Bakırköy'deki o üst geçitte yine kaza; İSKİ vinci devrildi.
Kaza, Yeşilköy Sahilyolu Rauf Orbay Caddesi'nde Florya istikametinde Ataköy Marmaray üst geçidinde saat 14.15 sıralarında meydana geldi.
Daha önce çok sayıda yaralanmalı ve ölümlü kazanın yaşandığı üst geçide bu sefer İSKİ'ye ait 34 ZG 1657 plakalı vinç çarptı.
Vinç, çarpmanın etkisiyle devrilirken arkasında bulunan 34 NYN 63 plakalı otomobilde hasar aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polisin güvenlik önlemi aldığı caddede trafik tek şeritten sağlandı. Vinçten kendi imkanlarıyla çıkan sürücü kazayı yara almadan atlatırken aracın yoldan kaldırılma çalışmasına başlandı.