Çin’de çöken 8 katlı binada can kaybı 53’e ulaştı

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Ataşehir’de maganda dehşeti: İki çocuğunun gözü önünde saldırdı

Ataşehir’de seyir halinde olan Ali Naim Küçük iddiaya göre, trafiğin yoğun olduğu saatte arkadan bir aracın emniyet şeridini ihlal ederek ilerlediğini görünce kendisine engel olup uyarmak istedi. Trafik magandası da Küçük’ün önünü keserek tehditler ve küfürler savurduktan sonra Küçük’ün araçta bulunan iki çocuğunun gözü önünde aracının aynasını kırdı. O anlar Ali Naim Küçük’ün cep telefonu kamerasına yansıdı.