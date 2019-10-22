Çin'de sanal kasaba kuruluyor

VR şehri, yaklaşık 50 milyar yuan (7 milyar ABD Doları) tutarında yatırımla toplam dokuz kilometrekarelik bir alandan oluşacak. VR uygulamalarını, donanım üretimini, yazılım mühendisliğini ve içerik üretimini daha da artırmak için kurumsal hizmetler ve yetenek eğitimi platformlarından oluşan VR kasabasında entegre bir değer zincirinin şekillenmesi bekleniyor.

104 SÖZLEŞME İMZALANDI

Çinli teknoloji firması Huawei, VR kasabasının işletmesini ve yönetimini, iletişim ağı, bulut bilişim ve büyük veriler için teknik destek ile sağlayacak. Eyalet endüstrisi ve bilgi teknolojisi verilerine göre, Nanchang’ta düzenlenen 2019 Dünya VR Endüstrisi Konferansı’nda toplam 9.2 milyar dolar tutarında 104 sözleşme imzalandı.