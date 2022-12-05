Dünya Çindeki koronavirüs protestolarına ABDden destek
AMERİKA

Çin'deki koronavirüs protestolarına ABD'den destek

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "İfade haklarını her yerde savunuyoruz" dedi. Gerçekleştireceği Çin ziyaretine işaret eden Blinken, konuyu gündeme getireceğini söyledi.

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Haber Merkezi Diğer
Çindeki koronavirüs protestolarına ABDden destek
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

Çin'de halkın koronavirüse karşı alınan katı önlemleri protesto etmesi ABD'de yankılandı.

Konu, CNN International yayınına katılan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a soruldu.

ABD'den Çin'deki gösterilere destek

ABD'nin Çin'deki koronavirüs protestolarını destekleyip desteklemediği sorusu üzerine Blinken, "Tabii ki de destekliyoruz." yanıtını verdi.

Blinken, "Çin'de olsun, İran'da olsun ya da dünyanın herhangi bir yerinde olsun, insan haklarını, barışçıl protesto haklarını, ifade haklarını her yerde savunuyoruz." ifadesini kullandı.

Blinken: Sessiz kalmayacağız

Gelecek yılın başında Çin'e bir ziyaret gerçekleştireceğini anımsatan Blinken, ziyaretinde bu konuyu da gündeme getireceğini belirtti.

Blinken ayrıca, "Her zaman söylediğimizi ve Başkan Biden'ın Şi Cinping'e söylediklerini söyleyeceğiz. Hiçbir Amerikan hükümeti ve başkanı bu konuda sessiz kalmayacak." diye konuştu.

Katı ve geniş ölçekli tedbirler

Çin'de sonbahardan bu yana Omicron varyantının bulaşıcılığının artması nedeniyle hükümet, sıfır vaka tedbirleri kapsamında salgının etkili olduğu bölgelerde karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması veya kapalı devre sürdürülmesi gibi katı ve geniş ölçekli tedbirler almıştı.

Çin'deki koronavirüs protestoları

AA'nın haberine göre, katı tedbirlere tepki gösteren halk, ülkenin farklı bölgelerinde hükümeti protesto etmişti.

Protestoların ardından Çin'in salgınla mücadeleden sorumlu Başbakan Yardımcısı Sun Çunlan, Ulusal Sağlık Komisyonu uzmanlarıyla yaptığı toplantıda, kısıtlayıcı tedbirlerde küçük ve aşamalı değişiklikler yapılması gerektiğini belirtmişti.

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