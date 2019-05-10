Çin’den ABD’ye "orta yolda buluşma" çağrısı

Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 1 Aralık'ta G20 Liderler Zirvesi'nde bir araya gelmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, sağlıklı, istikrarlı ve gelişen Çin-ABD ilişkilerinin iki ülkenin yararına ve uluslararası toplumun da beklentisi olduğunu belirterek, Washington yönetimine orta yolda buluşma çağrısı yaptı.

Bakanlık Sözcüsü Gıng Şuang, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında Çin-ABD ticaret müzakerelerinin sonuçlarının ikili ilişkilere nasıl yansıyacağı sorusu üzerine "Sağlıklı ve istikrarlı şekilde gelişen Çin-ABD ilişkileri iki ülkenin yararına, uluslararası toplumun da beklentisi." ifadelerini kullandı.

ABD’nin Çin ile birlikte koordinasyon, iş birliği ve istikrar temelinde Çin-ABD ilişkilerinin ortak inşasını sağlamak için çaba harcamasını umduklarını kaydeden Gıng, "Bu kapsamda iki taraf orta yolda buluşmalı." diye konuştu.

Çin Ticaret Bakanlığı, bugün yürürlüğe giren 200 milyar dolar değerindeki Çin mallarına yüzde 25 gümrük tarifesi uygulamasına yönelik gün içinde "Bundan derin üzüntü duyuyoruz. Gerekli karşı önlemleri almak zorunda kalacağız." açıklamasını yapmıştı.

Çin ve ABD'nin ticaret müzakerelerinin 11'incisinin devam ettiğini belirten bakanlık, iki tarafın orta yolda buluşması, iş birliği yapması ve mevcut sorunları iş birliği ve müzakere yöntemleriyle çözmesi temennisinde bulunmuştu.

"Ticaret savaşı"

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Twitter paylaşımında 200 milyar dolarlık Çin ürününe uygulanan yüzde 10'luk gümrük vergisinin yüzde 25'e çıkarılacağını açıklamış, "Çin, 10 aydır ABD'ye 50 milyar dolar değerindeki yüksek teknoloji ürünlerinde yüzde 25, 200 milyar dolar değerindeki diğer ürünlerinde ise yüzde 10 gümrük vergisi ödüyor." ifadelerini kullanmıştı.

Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 1 Aralık'ta Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde bir araya gelmiş, ülkeleri arasında bir süredir devam eden "ticaret savaşı"nın, yeni tarifelerle büyümesini önleyecek 90 günlük "ateşkes" üzerinde mutabık kalmıştı.