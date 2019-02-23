Dünya Çinden biyolojik terör
ASYA

Çin’den biyolojik terör

Çin’in Doğu Türkistanlı Müslümanlara yönelik zulmünde ABD parmağı da olduğu ortaya çıktı. “Sağlık taraması” yalanıyla kolay takip edebilmek için Uygur Türklerinden 36 milyon DNA örneği toplayan Çin’e, ihtiyacı olan teknoloji, ABD’den gelmiş.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ABD’de yayın The New York Times gazetesi Çin’in Doğu Türkistan’da Uygur Türkleri’nden 36 milyon DNA örneği topladığını yazdı. Gazete haberinde Çinli bilim insanlarının Uygur Türklerinin DNA örneklerini toplarken Amerikan firması Thermo Fisher’ın sattığı ekipmanları ve Yale Üniversitesi genetik bilimcisi Doktor Kenneth Kidd’in sağladığı genetik materyalleri kullandığının da altı çizildi.

  • İZLERİNİ KOLAY SÜRECEK
  • Haberde Çinli yetkililerin 2016-2017’de ücretsiz sözde sağlık kampanyası ile DNA örneği, iris görselleri ve kişisel veriler topladığı bilgisine yer verildi. Yaklaşık 24,5 milyon nüfuslu bölgede, bazı kişilerden bir defadan fazla olmak üzere 36 milyona yakın DNA verisi toplanmış. Toplanan DNA verilerinin Çin’in baskılarına boyun eğmeyen Uygurların izini sürmek için kullanılabileceğine işaret edildi.

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