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Dünya

Çin'den Filistin girişimi

Filistinli grupların uzlaşmaya vardığı Pekin Deklarasyonu'nun ardından Çin, bağımsız Filistin için 3 aşamalı girişim başlatıyor. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin duyurduğu girişim; Gazze'de kalıcı ateşkes ve insani yardımın sağlanmasını, Gazze'nin ortak yönetimini ve Filistin'in BM'ye tam üyeliğini kapsıyor.

04:00 - 25/07/2024 Thursday
Güncelleme: 02:31 - 25/07/2024 Thursday
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Çin’in daveti üzerine 14 Filistinli grubun üst düzey temsilcilerinin ilk defa bir araya gelerek 21-23 Temmuz tarihleri arasında Pekin'de uzlaşma görüşmeleri gerçekleştirmesi ve Filistinli grupların bölünmesinin sona erdirilmesi ile Filistin ulusal birliğinin güçlendirilmesine ilişkin Pekin Deklarasyonu’nun imzalamasının ardından Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi açıklamalarda bulundu. "Birleşmiş Milletler kararlarına uygun olarak Filistin'in gerçek bağımsız devlet yapısını gerçekleştirme” ifadelerini kullanan Bakan Wang Yi’nin ayrıca Çin'in Gazze'de devam eden çatışmaya ilişkin üç adımlı girişimi hakkında verdiği bilgide üç adımlı bir planı dikkatlere sundu.

Filistin devletini Filistinliler yönetsin

Buna göre ilk adım, Gazze Şeridi'nde mümkün olan en kısa sürede kapsamlı, kalıcı ve sürdürülebilir ateşkesin sağlanması ve insani yardım ve kurtarma çalışmalarına engelsiz erişimin sağlanması; iİkinci adım: ‘Filistinlilerin Filistin'i yönetmesi’ ilkesi çerçevesinde Gazze'nin çatışma sonrası yönetimi için ortak çaba sarf edilmesi ve üçüncü adım da Filistin'in BM'ye tam üye olması ve iki devletli çözümün uygulanmaya başlanması, olduğu kaydedildi. Wang Yi, "Bu üç adım birbirine bağlıdır ve hepsi de vazgeçilmezdir" diye konuştu.



#Filistin
#Çin
#Politika
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