Çin'den Filistin girişimi

Çin’in daveti üzerine 14 Filistinli grubun üst düzey temsilcilerinin ilk defa bir araya gelerek 21-23 Temmuz tarihleri arasında Pekin'de uzlaşma görüşmeleri gerçekleştirmesi ve Filistinli grupların bölünmesinin sona erdirilmesi ile Filistin ulusal birliğinin güçlendirilmesine ilişkin Pekin Deklarasyonu’nun imzalamasının ardından Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi açıklamalarda bulundu. "Birleşmiş Milletler kararlarına uygun olarak Filistin'in gerçek bağımsız devlet yapısını gerçekleştirme” ifadelerini kullanan Bakan Wang Yi’nin ayrıca Çin'in Gazze'de devam eden çatışmaya ilişkin üç adımlı girişimi hakkında verdiği bilgide üç adımlı bir planı dikkatlere sundu.

Buna göre ilk adım, Gazze Şeridi'nde mümkün olan en kısa sürede kapsamlı, kalıcı ve sürdürülebilir ateşkesin sağlanması ve insani yardım ve kurtarma çalışmalarına engelsiz erişimin sağlanması; iİkinci adım: ‘Filistinlilerin Filistin'i yönetmesi’ ilkesi çerçevesinde Gazze'nin çatışma sonrası yönetimi için ortak çaba sarf edilmesi ve üçüncü adım da Filistin'in BM'ye tam üye olması ve iki devletli çözümün uygulanmaya başlanması, olduğu kaydedildi. Wang Yi, "Bu üç adım birbirine bağlıdır ve hepsi de vazgeçilmezdir" diye konuştu.