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Çin'den İsrail'e ateşkes çağrısı

Çin'den İsrail'e ateşkes çağrısı

12:2521/03/2025, Cuma
DHA
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Çin İsrail'e Gazze'deki saldırılarını durdurma çağrısında bulundu.

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Elçi Müsteşarı Sun Zhiqiang, BM Güvenlik Konseyi'nin Filistin-İsrail meselesine ilişkin oturumunda yaptığı konuşmada, uluslararası toplumu iki devletli çözüm planını hayata geçirmek için siyasi süreci hızlandırmaya ve daha fazla çaba göstermeye davet etti.


Sun, İsrail'in yeniden saldırıya başlamasıyla ateşkes anlaşmasının tamamen bozulduğunu, bunun da daha fazla can kaybına ve yıkıma neden olduğunu bildirdi. İsrail'e Gazze'deki saldırılarına son verme çağrısında bulunan Sun, ateşkesin sürdürülebilir şekilde uygulanabilmesi için garantör ülkelerin adil ve sorumlu davranarak üç aşamalı anlaşmanın eksiksiz yerine getirilmesi adına gerekli adımları atmaları gerektiğini belirtti.




#Çin
#İsrail
#ateşkes

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