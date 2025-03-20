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Eski İsrail Başbakanı Olmert'ten itiraf: Suriye'de kaybettik

Eski İsrail Başbakanı Olmert'ten itiraf: Suriye'de kaybettik

Mahmud Hüdayi Uysal
Mahmud Hüdayi Uysal
23:0920/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert'ten Netanyahu'ya "Suriye ile masaya oturun" çağrısı...
Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert'ten Netanyahu'ya "Suriye ile masaya oturun" çağrısı...

Terör devleti İsrail'in 2006-2009 yılları arasında Başbakanlığını yapan Ehud Olmert, Binyamin Netanyahu'ya çağrıda bulunarak, işgal kabinesinden Suriye'deki yeni yönetimin meşruiyetini tanımalarını talep etti. Olmert'in bu çağrısı, Orta Doğu'daki siyonist yayılmacılığın Suriye'de Esed rejiminin devrilmesiyle birlikte büyük bir dumura uğradığını aşikar ediyor.

İsrail'in
eski başbakanlarından
Ehud Olmert, geçtiğimiz pazartesi (17 Mart)
Washington merkezli
Arap-Amerikan basın kuruluşu Al-Monitor'e röportaj verdi.
Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert
Suriye'deki rejim değişikliğine ve
İsrail'in takınması gereken tavra
yönelik değerlendirmelerde bulunan Olmert, Gazze Kasabı Netanyahu'ya seslenerek,
"Suriye'deki yeni yönetimi tanıyın, Ahmed Şara ile görüşün ve barışı konuşun"
ifadelerini kullandı.
Olmert'in röportajından
önemli satır başlarıysa
şu şekilde:
  • Hükümeti yeni Suriye yönetimiyle görüşmeye,
    diyalog kurmaya ve meşruiyetini tanımaya
    davet ediyorum.
  • Başta Fransa olmak üzere
    uluslararası toplumu, Suriye ve İsrail arasındaki görüşmelere
    garantör olmaya
    çağırıyorum.
  • Yeni
    Suriye rejiminin meşruiyetini tanımak için
    kışkırtıcı olmayan adımlar atmak, en azından
    ilk aşamada sessiz anlaşmalara
    kapı açacaktır.
  • Bu anlaşmaların ilki olarak;
    güvenli ve çatışmasız bir sınıra
    sahip olabiliriz.
  • Suriye'nin Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıyan
    ancak İsrail'in fiili yönetici olduğu
    uzun vadeli bir
    kira anlaşmasına
    benzer ortaklığa varabiliriz.
Olmert'in bu ifadeleri, İsrail yönetiminin Suriye'deki 8 Aralık Devrimi'nin yaşanmasının ardından
kaybettiği stratejik avantajları tekrar elde etme
girişimi olarak yorumlanıyor.
Suriye Cumhurbaşkanı ve 8 Aralık Devrimi'nin Lideri Ahmed Şara
Zira Suriye Cumhurbaşkanı
Ahmed Şara ve kabinesi,
İsrail üzerinden gelen soruların tümüne
benzer ve kısa cevaplar
vererek,
"Şu an bunu konuşmanın sırası değil, öncelikle ülkemizde istikrarı yeniden tesis etmeli ve güven ortamı inşa etmeliyiz.
Tabii ki İsrail'e yönelik planlarımız var"
demişti.

Türkiye'nin duruşu net

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bugün verdiği bir röportajda
İsrail'in yaklaşık 50 yıldır Suriye'nin güneyini işgal ettiğine
değinerek, Olmert'in 'Suriye' korkusunu
teyit eden
önemli açıklamalarda bulundu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
"Ezidileri ve Dürzüleri gündeme getirerek,
çeşitli bahaneler öne sürerek silahsız bir bölge ilan etme arayışları var. Bizim oluşturduğumuz platformlarda bu konunun gündeme getirilmesi ve kesin bir dille reddedilmesi önemli"
ifadelerini kullanan Bakan Fidan,
bölgedeki İsrail yayılmacılığına
Amman'daki beşli zirvede ve İslam İşbirliği Teşkilatı ile Arap Birliği müzakerelerinde de
karşı çıkıldığının
altını çizdi.
Bakan Fidan ve Suriye lideri Şara, Şam'daki Kasiyun Dağı'nda
Fidan,
"İsrail'in Suriye'deki topraklardan
önümüzdeki dönemde
nasıl çıkartılacağı
meselesi,
Suriye hükümetinin üzerinde durup,
uluslararası toplumla beraber yönetmesi gereken bir konu"
ifadelerini kullanarak, aslında İsrail'e,
Türkiye ve Suriye yönetimlerinin ortaklaşa hareket ettiği
mesajını verdi.
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#Türkiye
#İsrail
#Ehud Olmert
#Binyamin Netahyahu
#Ahmed Şara
#Hakan Fidan

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