Eski İsrail Başbakanı Olmert'ten itiraf: Suriye'de kaybettik

Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert'ten Netanyahu'ya "Suriye ile masaya oturun" çağrısı...
Terör devleti İsrail'in 2006-2009 yılları arasında Başbakanlığını yapan Ehud Olmert, Binyamin Netanyahu'ya çağrıda bulunarak, işgal kabinesinden Suriye'deki yeni yönetimin meşruiyetini tanımalarını talep etti. Olmert'in bu çağrısı, Orta Doğu'daki siyonist yayılmacılığın Suriye'de Esed rejiminin devrilmesiyle birlikte büyük bir dumura uğradığını aşikar ediyor.
İsrail'in
eski başbakanlarından
Ehud Olmert, geçtiğimiz pazartesi (17 Mart)
Washington merkezli
Arap-Amerikan basın kuruluşu Al-Monitor'e röportaj verdi.
Suriye'deki rejim değişikliğine ve
İsrail'in takınması gereken tavra
yönelik değerlendirmelerde bulunan Olmert, Gazze Kasabı Netanyahu'ya seslenerek,
"Suriye'deki yeni yönetimi tanıyın, Ahmed Şara ile görüşün ve barışı konuşun"
ifadelerini kullandı.
Olmert'in röportajından
önemli satır başlarıysa
şu şekilde:
- Hükümeti yeni Suriye yönetimiyle görüşmeye,diyalog kurmaya ve meşruiyetini tanımayadavet ediyorum.
- Başta Fransa olmak üzereuluslararası toplumu, Suriye ve İsrail arasındaki görüşmeleregarantör olmayaçağırıyorum.
- YeniSuriye rejiminin meşruiyetini tanımak içinkışkırtıcı olmayan adımlar atmak, en azındanilk aşamada sessiz anlaşmalarakapı açacaktır.
- Bu anlaşmaların ilki olarak;güvenli ve çatışmasız bir sınırasahip olabiliriz.
- Suriye'nin Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıyanancak İsrail'in fiili yönetici olduğuuzun vadeli birkira anlaşmasınabenzer ortaklığa varabiliriz.
Olmert'in bu ifadeleri, İsrail yönetiminin Suriye'deki 8 Aralık Devrimi'nin yaşanmasının ardından
kaybettiği stratejik avantajları tekrar elde etme
girişimi olarak yorumlanıyor.
Zira Suriye Cumhurbaşkanı
Ahmed Şara ve kabinesi,
İsrail üzerinden gelen soruların tümüne
benzer ve kısa cevaplar
vererek,
"Şu an bunu konuşmanın sırası değil, öncelikle ülkemizde istikrarı yeniden tesis etmeli ve güven ortamı inşa etmeliyiz.
Tabii ki İsrail'e yönelik planlarımız var"
demişti.
Türkiye'nin duruşu net
Türkiye'nin duruşu net
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bugün verdiği bir röportajda
İsrail'in yaklaşık 50 yıldır Suriye'nin güneyini işgal ettiğine
değinerek, Olmert'in 'Suriye' korkusunu
teyit eden
önemli açıklamalarda bulundu.
"Ezidileri ve Dürzüleri gündeme getirerek,
çeşitli bahaneler öne sürerek silahsız bir bölge ilan etme arayışları var. Bizim oluşturduğumuz platformlarda bu konunun gündeme getirilmesi ve kesin bir dille reddedilmesi önemli"
ifadelerini kullanan Bakan Fidan,
bölgedeki İsrail yayılmacılığına
Amman'daki beşli zirvede ve İslam İşbirliği Teşkilatı ile Arap Birliği müzakerelerinde de
karşı çıkıldığının
altını çizdi.
Fidan,
"İsrail'in Suriye'deki topraklardan
önümüzdeki dönemde
nasıl çıkartılacağı
meselesi,
Suriye hükümetinin üzerinde durup,
uluslararası toplumla beraber yönetmesi gereken bir konu"
ifadelerini kullanarak, aslında İsrail'e,
Türkiye ve Suriye yönetimlerinin ortaklaşa hareket ettiği
mesajını verdi.
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