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Dünya

Çin'den manipülasyon raporuna sert tepki: ABD gerçek bir yalan imparatorluğu

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin yayınladığı bir raporda Pekin’i siber saldırılar sonucu bilgi manipülasyonu yapmakla suçlaması üzerine açıklama yaparak, ABD’yi “gerçek bir yalan imparatorluğu” olarak tanımladı.

08:22 . 1/10/2023 Pazar
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Foto/arşiv

Foto/arşiv

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Perşembe günü yayımlanan bir raporda, Çin'in sansür, veri toplama ve yabancı haber kaynaklarını gizli satın alma yoluyla küresel medyayı manipüle ettiği belirtildi.


Raporda, temmuz ayında ise Microsoft ve Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Çinli hacker grubunun ABD devlet kurumlarının da aralarında bulunduğu en az 25 kurumun e-mail hesaplarına sızdığı bildirilmişti.


Çin'den sert tepki geldi


ABD’nin Çin’i bilgi manipülasyonu çabalarına her yıl milyarlarca dolar para akıtmakla suçladığı bir raporu yayımlaması üzerine Çin Dışişleri Bakanlığından sert tepki geldi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, yayımlanan raporun gerçekleri göz ardı ettiği belirtildi.


"ABD gerçek bir yalan imparatorluğu"


Açıklamada ayrıca, "Gerçekler, ‘ABD’nin tam bir yalan imparatorluğu’ olduğunu defalarca kanıtlandı" ifadeleri yer aldı.




#Çin
#ABD
#Pekin
#Siber saldırı
6 dakika önce
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