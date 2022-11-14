Dünya Çinden Rusyayı kızdıracak açıklama
ASYA

Çin'den Rusya'yı kızdıracak açıklama

Rusya’nın dokuz aydır süren çatışmalardaki en büyük gerilemesi olarak öne çıkan çekilmenin yankıları sürerken Çin'den flaş bir hamle geldi. Kamboçya'nın Phnom Penh kentinde düzenlenen zirveden dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yapan bir Haber geldi. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, bir yetkili, 'üst düzey bir Çinli yetkili Pekin'in Ukrayna'ya yönelik politikası hakkında oldukça kapsamlı bir şekilde konuştu' dedi.

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Çinden Rusyayı kızdıracak açıklama
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Ukrayna savaşında rüzgar Rusya'dan gelen hamle ile terse dönmüş durumda.

Rusya'nın Herson'dan çekilmesi ile Ukrayna ordusu kilit öneme sahip kente girdi.

Rusya’nın dokuz aydır süren çatışmalardaki en büyük gerilemesi olarak öne çıkan çekilmenin yankıları sürerken Çin'den flaş bir hamle geldi.

Kamboçya'nın Phnom Penh kentinde düzenlenen zirveden dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yapan bir Haber geldi.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, bir yetkili, 'üst düzey bir Çinli yetkili Pekin'in Ukrayna'ya yönelik politikası hakkında oldukça kapsamlı bir şekilde konuştu' dedi.

'RAHATSIZLIK VE UTANÇ DUYUYORUZ'

Aynı habere göre, söz konusu kişi Rusya'nın Ukrayna'daki pervasız davranışından 'rahatsızlık' ve 'utanç' duyduğunu söyledi.

Açıklamalara imza atan kaynak bu sözlerin kim tarafından sarf edildiğini açıklamadı.

BAŞBAKAN DA TOPLANTIDAYDI

Ancak söz konusu zirvede Çin'i Başbakan Li Keqiang'ın temsil etmesi nedeniyle akıllara gelen ilk isim Li Keqiang oldu.

Açıklama Pekin'in Moskova'ya savaş konusnda desteğini çekeceğinin ilk işareti olarak yorumlanıyor.

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus kuvvetleri Herson’dan geri çekilirken, müfettişlerin Herson’un terk edilen bölgelerinde 400'den fazla savaş suçunu ortaya çıkardığını söyledi.

Zelenski, her akşam yaptığı video konuşmasında, 'Herson bölgesinde Rus ordusu geride, girebildiği diğer bölgelerde bıraktığı vahşetlerin aynısını bıraktı' dedi.

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