Dünya Çinden Tayvana 39 uçakla taciz
ASYA

Çin’den Tayvan’a 39 uçakla taciz

Çin’e ait 39 savaş uçağı, Tayvan’ın “Hava Savunma Tanımlama Sahası” (ADIZ) olarak kabul ettiği bölgeyi ihlal etti.

Tayvan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri’nden 39 uçağın ADIZ’a izinsiz girdiği ve bu adımın ekim ayından bu yana kayıtlara geçen “en büyük ihlal” olduğu kaydedildi.

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Dış Haberler Yeni Şafak
​Çin’den Tayvan’a 39 uçakla taciz ​
Arşiv

Çin’e ait 39 savaş uçağı, Tayvan’ın “Hava Savunma Tanımlama Sahası” (ADIZ) olarak kabul ettiği bölgeyi ihlal etti. Tayvan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri’nden 39 uçağın ADIZ’a izinsiz girdiği ve bu adımın ekim ayından bu yana kayıtlara geçen “en büyük ihlal” olduğu kaydedildi.

Olayın ardından Tayvan yönetimi alarm durumuna geçerken, uçakların telsizle uyarıldığı ve faaliyetlerinin izlenmesi için sivil devriye uçaklarının gönderildiği belirtildi. Ayrıca bölgeye hava savunma sistemlerinin konuşlandırıldığı aktarıldı. Batılı siyasiler ve uzmanlar daha önce, Ukrayna ve Rusya arasında tansiyonun artması halinde, Çin ordusunun da her an Tayvan’a girebileceğini öne sürmüştü.

Tayvan savaş uçakları otoyola iniş yaptı
FOTOĞRAF 11
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Tayvan savaş uçakları, Çin işgalini püskürtmek, kritik altyapıyı ve gece operasyonlarını korumak adına her yıl düzenlenen Han Kuang askeri tatbikatı kapsamında Tayvan’ın Pingtung kentinin Pingtung ilçesinde otoyol üzerine kurulan geçici piste iniş yaptı.
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Bir hafta süren tatbikatta 1’er adet ABD üretimi F-16 savaş uçağı, Fransız üretimi Mirage savaş uçağı ve Tayvan üretimi Ching-kuo savaş uçağı ile 1 adet E-2 Hawkeye erken uyarı uçağı, hızlı dönüşüm için düz olacak şekilde özel olarak tasarlanmış otoyol üzerinde kurulan geçici piste iniş yaptı.
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Tayvan Lideri Tsai Ing-wen, Tayvanlı pilotların Çin’in Tayvan’ın hava üslerine saldırması durumunda ihtiyaç duyulabilecek becerilerini sergilediği tatbikata katılarak denetlemelerde bulundu.
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Tsai Ing-wen sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, \"Böyle mükemmel savaş becerileri, hassas ve hızlı hareketler, sıkı eğitimden geliyor ve bunlar hava kuvvetlerinin hava sahamızı koruma konusundaki güvenini gösteriyor\" ifadelerini kullandı.
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Tayvan’da demokratik olarak seçilmiş hükümeti Pekin’in egemenliğini kabul etmeye zorlayan Çin, \"kutsal\" Çin toprağı olduğunu iddia ettiği Tayvan’a karşı askeri baskısını son yıllarda artırdı.
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Tayvan savaş uçakları otoyola kurulan geçici piste iniş yaptı
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Yer ekipleri otoyolda uçaklara zarar verecek maddeleri temizlemik için çalışma yaptı.
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Tayvan savaş uçakları otoyola iniş yaptı
Tayvan savaş uçakları, Han Kuang askeri tatbikatı kapsamında Tayvan'ın Pingtung kentinde bir otoyol üzerine kurulan geçici piste iniş yaptı. Tayvan Lideri Tsai Ing-wen, Tayvanlı pilotların Çin'in Tayvan'ın hava üslerine saldırması durumunda ihtiyaç duyulabilecek becerilerini sergilediği tatbikata katılarak denetimlerde bulundu.

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