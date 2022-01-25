​Çin’den Tayvan’a 39 uçakla taciz ​

Çin’e ait 39 savaş uçağı, Tayvan’ın “Hava Savunma Tanımlama Sahası” (ADIZ) olarak kabul ettiği bölgeyi ihlal etti. Tayvan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri’nden 39 uçağın ADIZ’a izinsiz girdiği ve bu adımın ekim ayından bu yana kayıtlara geçen “en büyük ihlal” olduğu kaydedildi.

Olayın ardından Tayvan yönetimi alarm durumuna geçerken, uçakların telsizle uyarıldığı ve faaliyetlerinin izlenmesi için sivil devriye uçaklarının gönderildiği belirtildi. Ayrıca bölgeye hava savunma sistemlerinin konuşlandırıldığı aktarıldı. Batılı siyasiler ve uzmanlar daha önce, Ukrayna ve Rusya arasında tansiyonun artması halinde, Çin ordusunun da her an Tayvan’a girebileceğini öne sürmüştü.

REKLAM