Çipras Moskova'dan TürkAkım'ı istiyor

Yunanistan ve Rusya arasında diplomat kriziyle gerilen ilişkilerin, iki ülke liderlerinin Moskova'da bir araya gelmesiyle yeni bir yola girmesi hedeflenirken Atina, TürkAkım projesinin Yunanistan üzerinden geçerek Avrupa'ya ulaştırılması talebini de masaya getirecek.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın yarın gerçekleşecek Moskova ziyaretinin gündeminde, Yunanistan'ın 4 Rus diplomat hakkında sınır dışı ve ülkeye girişi yasağı kararı almasının ardından durma noktasına gelen ilişkilerin yeniden canlandırılması ve ticari ilişkiler bulunuyor.

Ayrıca, Rus doğal gazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıması planlanan TürkAkım boru hattı projesinin, yarınki görüşmede masada yer alacak en önemli gündem konuları arasında olması bekleniyor.

Rus haber ajansı Sputnik'in Yunanca servisine konuşan Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Yorgos Katrougalos, iki ülke ilişkilerinin üzerinden bir "kara bulutun" geçtiğini belirterek, "Ama bunlar geçmişte kaldı. 7 Aralık'ta ülkelerimizin liderleri ciddi şekilde iki devlet arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için adımları ele alacak." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Yunanistan'ın bir enerji merkezi olmayı arzuladığını vurgulayan Katrougalos, "TürkAkım'ın Yunanistan üzerinden genişlemesini memnuniyetle karşılarız. Avrupa hukukuna göre bazı çekinceler mevcut olduğu doğru. Ama her halükarda, yasaların eşitliği bakımından, Kuzey Akım'da geçerli olan neyse TürkAkım'da da geçerli olmalı diye düşünüyoruz." dedi.

"Bulgaristan rotası tercih edilecek" iddiası

Çipras da geçen ay yaptığı bir konuşmada, projenin Türk-Yunan sınırı üzerinden devam etmesi ve Yunan toprakları üzerinden Avrupa'ya uzanması için Brüksel'de aktif şekilde çalışma yürüttüklerini söylemişti.

Bir süre önce Rus medyasına yansıyan haberlerde, TürkAkım projesinin Avrupa'ya uzanacak hattının Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan ve Slovakya'dan geçmesine karar verdiği öne sürülmüştü.

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Bulgaristan enerji yetkilileri de bu konuda verdikleri demeçlerde 15,75 milyar metreküplük ayağın ülkelerinden geçmesi konusunda çalışmalar yürüttüklerini ifade ediyor.

Turizm ve ulaşım planları

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, ziyaret öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Çipras’ın ziyaretiyle Rusya ve Yunanistan arasındaki çalkantılı dönemin geride kalmasını umduklarını söyledi.

Bazı Rus diplomatların ve üst düzey yetkililerin, Yunanistan’a girişinin engellendiğine işaret eden Uşakov, “Yunan hükümetinin bu adımları neticesinde biz de mütekabiliyet gereği karşı adımlar attık. Uzun süredir ülkelerimiz arasında bu denli bir zayıflama görmemiştik.” dedi.

Çipras’ın ziyaretinde siyasi konuların yanı sıra, ekonomideki gündem maddelerinin de ele alınacağını belirten Uşakov, “Yunanistan’ı ziyaret eden Rus turistlerin sayısının bu yıl 1 milyonu geçmesini bekliyoruz. Bu da önemli bir gelişme.” diye konuştu.

Yunanistan’ın Selanik ile Rusya’nın Novorossiysk şehirleri arasında feribot seferlerinin başlatılmasına yönelik hazırlıkların da görüşmede değerlendirileceğini anlatan Uşakov, “Rus devlet sanayi şirketi Rosteh tarafından üretilen Kometa 120M deniz otobüslerinin Yunanistan’a teminini de görüşeceğiz.” açıklamasında bulundu.

AB-Rusya ilişkilerine Yunanistan desteği

Rusya ve Yunanistan arasındaki ilişkilerin bir diğer önemli mihenk taşını ise AB ile ilişkiler oluşturuyor. Ukrayna krizi sebebiyle, Rusya'ya uygulanan yaptırımlara Yunanistan, genel itibariyle karşı çıkıyor.

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Rus Parlamentskaya gazetesine verdiği mülakatta konuyu değerlendiren Yorgos Katrougalos, "Eğer Avrupa güvenlik sistemine entegre bir Rusya istiyorsak, Yunanistan, yaptırımların ters teptiği görüşünde." açıklamasında bulunmuş, diyalog yoluyla bir çözüm arzu ettiklerini ifade etmişti.

Temmuz ayında Yunanistan'ın, 4 Rus diplomat hakkında sınır dışı ve ülkeye girişi yasağı kararı alması Makedonya ile isim sorununa ilişkin anlaşmayı engellemek için toplumsal tepki oluşturmaya çalışmaları iddiasıyla iki ülke ilişkilerini durma noktasına getirmişti.

Rusya'nın bu hamleye karşılık vereceğini açıklamasının ardından Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, "Yunanistan'a karşı aralıksız devam eden saygısızlık durmalı. Kimse, Yunanistan'ın içişlerine karışamaz ve bu hakka sahip değildir." şeklinde sert bir açıklamada bulunmuştu.