Dünya CNNden skandal Filistin çarpıtması
AMERİKA

CNN’den skandal Filistin çarpıtması

ABD merkezli haber ağı CNN, önceki gün yayımladığı haberinde, Şeyh Cerrah Mahallesi’ndeki Filistinliler için “yerleşimciler” ifadesini kullanarak büyük bir çarpıtmaya imza attı.

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CNN’den skandal Filistin çarpıtması
CNN, Şeyh Cerrah Mahallesi’ndeki Filistinliler için “yerleşimciler” ifadesini kullanarak büyük bir çarpıtmaya imza attı.

ABD merkezli haber ağı CNN, önceki gün yayımladığı haberinde, Şeyh Cerrah Mahallesi’ndeki Filistinliler için “yerleşimciler” ifadesini kullanarak büyük bir çarpıtmaya imza attı.

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun tepkisini çeken haber, Doğu Kudüs’te mülkiyet hakları konusunda devam eden gerilimler ve bölgedeki Filistinli ailelerin evlerinden tahliye edilme çabaları hakkındaydı. CNN’den Andrew Carey tarafından hazırlanan video haberde, “Şeyh Cerrah Mahallesi’nde İsrailli milliyetçiler ve ‘Filistinli yerleşimciler’ arasında düzenli çatışmalar yaşandığı” ifadelerine yer verildi.

Birkaç gün önce de Batılı medya kuruluşlarının Filistin davasını sansürlemek için çalışanlarına özel talimat verdiği ortaya çıkmıştı. BBC, Washington Post, Deutsche Welle gibi önemli yayın kuruluşlarının çalışanlarına “Filistin diye bir devlet yok, ‘Filistin ve Filistin devleti’ tabirini kullanmayın” şeklinde uyarıda bulunduğu, Kanada’nın resmî yayın organı CBC’nin ise “Filistin haritası göstermeyin” talimatı verdiği bildirilmişti.

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