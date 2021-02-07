​Çobanbey’e tıp fakültesi​

Söz konusu karar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ek 39’uncu ile 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu’nun ek 30’uncu ve ek 158’inci maddeleri gereğince verildi.

Cumhurbaşkanı kararıyla Suriye’nin kuzeyindeki Çobanbey beldesinde tıp fakültesi ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu kurulacak. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak Suriye’nin kuzeyinde Çobanbey Tıp Fakültesi ile Çobanbey Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu açılacak.

Söz konusu karar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ek 39’uncu ile 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu’nun ek 30’uncu ve ek 158’inci maddeleri gereğince verildi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Üniversitelerinin sağlık profesyonelleri yetiştirmek amacıyla 1903’te 2. Abdülhamid Han tarafından kurulan Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane’nin bugünkü imkanlarla daha ileriye taşınmasına müteveccih bir uygulama olduğunu aktardı.

Cevdet Erdöl

KOLLARI SIVADIK

Erdöl, yakın zamanda Somali, Sudan, Özbekistan ve Bangsomoro’da fakülte ile yüksekokullar açtıklarını ifade etti. Prof. Dr. Erdöl, Türkiye’nin hiçbir çıkar gözetmeden Suriye halklarının her zaman yanında olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: