​Çobanbey’e tıp fakültesi​

Cumhurbaşkanı kararıyla Suriye’nin kuzeyindeki Çobanbey beldesinde tıp fakültesi ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu kurulacak. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak Suriye’nin kuzeyinde Çobanbey Tıp Fakültesi ile Çobanbey Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu açılacak.
- Söz konusu karar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ek 39’uncu ile 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu’nun ek 30’uncu ve ek 158’inci maddeleri gereğince verildi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Üniversitelerinin sağlık profesyonelleri yetiştirmek amacıyla 1903’te 2. Abdülhamid Han tarafından kurulan Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane’nin bugünkü imkanlarla daha ileriye taşınmasına müteveccih bir uygulama olduğunu aktardı.
KOLLARI SIVADIK
Erdöl, yakın zamanda Somali, Sudan, Özbekistan ve Bangsomoro’da fakülte ile yüksekokullar açtıklarını ifade etti. Prof. Dr. Erdöl, Türkiye’nin hiçbir çıkar gözetmeden Suriye halklarının her zaman yanında olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:
- “Suriye’nin kuzeyindeki Çobanbey beldesinde tıp fakültesi ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu kurulması için kolları sıvadık. Suriyeli kardeşlerimizin sağlık eğitimi alanında ihtiyaç duydukları programları belirleyip yüksekokullarımızı açacağız. Sınırlarını kürre-i arz, bilim ve eğitim önderliğini de insanlığın tamamı olarak ifade eden Büyük Türkiye var olsun. Bilvesile, Suriyeli öğrencilerimiz Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın destek ve teveccühleriyle küllerinden doğan bu üniversitede, kuruluş misyonuna uygun olarak eğitim görmenin ömür boyu gururunu yaşayacaklardır. Susuz coğrafyalara su kuyusu açarak susuzlukları giderdiğimiz gibi ilim ve bilim yuvaları açtıkça da susamış dimağları hapsedildikleri kuyulardan çıkaracağız.”