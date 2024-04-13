Çocuklarımız topraklarına sımsıkı sarıldı

Terör devleti İsrail'in Hamas Hareketi Siyasi Büro Şefi İsmail Heniye'nin ailesini hedef aldığı suikastın yankıları devam ediyor. Bayramın ilk günü üç oğlu ve dört torununun öldürülmesini metanetle karşılayan Heniye, Katar merkezli El-Cezire kanalına verdiği röportajda, ailesinin işgalci güce karşı Gazze'de direnişe devam ettiğini ve bugüne kadar 60 kişiyi şehit verdiğini dile getirdi. Bayram'dan bir kaç gün önce rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören Heniye'nin eşi Ümmü Abdusselam ise haberi bizzat veren Heniye'den aldı. Filistinli gazetecilerin sosyal medyada paylaştığı habere göre; Ümmü Abdusselam, haberi aldıktan sonra şükredip abdest alarak iki rekat şükür namazı kıldı. İsmail Heniye açıklamaları ile işgalci gücün kara propagandasına en net cevabı verdi.





ÇOCUKLARIMIZ HALKIMIZDAN FARKLI DEĞİL

Hastanede bulunduğu esnada El-Cezire'ye açıklamalarda bulunan İsmail Heniye, çocuklarının işgalci düşman tarafından şehit edilmesine ilişkin, "Elhamdülillah daha önce iki torunum, kız kardeşimin çocuğu ve amca çocuklarım da İsrail tarafından şehit edilmişti. Bu sebeple bugüne kadar aile fertlerimizden toplamda 60 şehit var. Bugün de şehadete yeni yıldızlar eklendi. Onların kanı, Filistin halkının kanına karıştı. Bu da bizim çocuklarımız, kardeşlerimiz ve akrabalarımızın Filistin halkının kalanıyla bir farkı olmadığının kanıtıdır" dedi.





TEHCİRE KARŞI DİRENİYORLARDI

Açıklamasında, Filistin halkı gibi kendi ailesinin de toprağını terk etmediğini ve Filistin'de, Gazze'de, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde kalmaya devam ettiğini belirten Heniye, "Çocuklarımız topraklarına sımsıkı sarılarak tehcir stratejisini başarısızlığa uğrattı" diye konuştu.





HEPİMİZ FİLİSTİN DESTANININ PARÇASIYIZ

El-Cezire muhabirinin, çeşitli çevreler tarafından öne sürülen "direniş liderleri yurtdışında yaşarken, savaşın bedelini Filistin halkı ödüyor" şeklindeki iddialarla ilgili sorusunu da cevaplayan Heniye, "Ben bu spekülasyonlara cevap verecek durumda değilim. Çocuklarımın kanı yalnızca benim için akmadı, bizim ve direniş liderlerinin çocukları, evleri ve malları, Filistin halkının tamamının yazdığı tarihi kahramanlık destanının bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.





İSRAİL MEDYASI BİLE İNANMIYOR

Öte yandan, İsrail'e ait savaş uçaklarının Çarşamba günü Gazze'nin kuzeyindeki el-Şati kampında, Heniye ailesi üyelerini taşıyan bir araca yönelik düzenlediği bombardımanda Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniye'nin oğulları Emir, Muhammed ve Hazım Heniye ile iki torunu yaşamını yitirmişti. İşgalci İsrail ordusu, Heniye ailesinin eş-Şati Kampı'ndan terörist faaliyet gerçekleştirmek üzere yola çıktığını iddia etmişti. İsrail'de yayın yapan Haaretz gazetesi Filistin İşleri Sorumlusu Jack Khoury ise dün yayımladığı makalede, iddianın kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, iddianın "Hamas muhalifleri tarafından bile kabul edilmediğini" belirtti. Makalede, Heniye'nin oğullarının ölüm haberini aldığı ilk andan itibaren gösterdiği vakur tavra değinen Khoury, olayın Hamas liderlerinin ailelerinin Gazze'den kaçmadığını kanıtladığının altını çizdi.



