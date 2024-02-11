'Çok korkuyorum, yardım edin’ diye ağlamıştı: Hepsi öldürüldü

Gazze Şeridi’nde 28 binden fazla kişiyi öldüren ve savaş suçları siciline her gün bir yenisini ekleyen terör devleti İsrail son olarak 6 yaşındaki Hind ve onu aramaya giden ambulans görevlilerini vurdu. 12 gün önce Hind Receb ve ailesi İsrail saldırılarından kaçmak için araçlarıyla yola çıktı. Arabadaki Leyan Receb, amcasını arayarak Ahli Hastanesi'ne doğru yola çıktıklarını haber verdiği sırada İsrail güçleri aracın etrafını kuşattı. Telefonda aracın çapraz ateş altına alındığını söyleyen 15 yaşındaki Leyan öldürülmeden önce, "Amca bize ateş açıyorlar, yanımızda tank var, araçta mahsur kaldık" sözlerini sarf etti. Çapraz ateşte can veren Leyla’nın elinden telefonu alan Hind, ölmek istemediğini belirterek kurtarılmak için amcasına yalvarmıştı. "Çok korkuyorum. Ölmek istemiyorum. Beni kurtarabilir misiniz" diyen Hind’in amcası, olayı Filistin Kızılayı’na bildirmiş, 6 yaşındaki kızı kurtarmak için ambulans ekibi görevlendirilmişti. Önceki gün Hind ve ambulans ekibinden acı haber geldi.

CESETLERİNE ULAŞILDI

Araçta mahsur kalan 6 yaşındaki Hind Receb ve yakınlarından 5 kişiye ait cansız bedenlere ulaşıldı. Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Gazze kentindeki Tel el-Heva Mahallesi'nin Maliye Kavşağı yakınlarında İsrail ordusunun tanklarıyla çevrili bir aracın içerisinde küçük Hind ile aynı araçta bulunan dayısı, eşi ve 3 çocuğunun cesetlerine ulaşıldığı duyuruldu.

ARAMA KURTARMA EKİBİ DE ÖLDÜRÜLDÜ

Hind’i kurtarmak için yola çıkan ambulans ekibinin de cansız bedenlerine ulaşıldı. Filistin Kızılayı, yapılan tetkikle ambulansın direkt hedef alındığını ve işgalci güçler tarafından bombalandığını duyurdu. Ambulansın içindeki Kızılay ekibinden Yusuf Zeyno ve Ahmed Medhun'un da cansız bedenine ulaşıldığı kaydedilen açıklamada, “İşgalciler, ambulansı kasıtlı olarak hedef aldı. Ambulans, (Hind’in cesedinin ulaşıldığı aracın) birkaç metre ötesinde bombalanmış halde bulundu."

İSRAİL’E BİLGİ VERİLMİŞTİ

Ambulans arama kurtarma çalışmalarına çıkmadan önce İsrail güçleri bilgilendirilmiş ve ambulansın vurulmaması için talepte bulunulmuştu. Filistin Kızılayı 4 Şubat'ta yaptığı açıklamada, 6 yaşındaki Hind Receb ve onu kurtarmak üzere yola çıkan Kızılay ekibinden Yusuf Zeyno ve Ahmed Medhun'dan günlerdir haber alınamadığını bildirmişti.







