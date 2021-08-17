Dünya Çöküşün fotoğrafı
AMERİKA

Çöküşün fotoğrafı

8 Temmuz’da, Taliban’ın Afgan hükümetini yıkma şansı yok, diyen Biden, pazar günü Kabil’in düşüşünü Beyaz Saray’da boş gözlerle izledi. Bu kare için, ABD’nin çöken dış politikasının fotoğrafı, yorumları yapıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Çöküşün fotoğrafı​
Joe Biden

20 yıllık ABD işgal düzenini, bir haftada ülkenin tüm vilayet merkezlerini ve başkent Kabil’i ele geçirerek sona erdiren Taliban hareketi, Washington’ın acizliğini ve kendisine güvenenleri yarı yolda bırakma alışkanlığını bir kez daha göz önüne serdi.

  • 8 Temmuz’da “Taliban’ın Afgan hükûmetini yıkma şansı yok” diyen ABD Başkanı Joe Biden, pazar günü Kabil merkezli yaşanan gelişmeleri Beyaz Saray’da boş gözlerle izledi. ABD’de gündeme bomba gibi düşen fotoğrafta Biden’ın ulusal güvenlik ekibi ve diğer yetkililerle telekonferans üzerinden boş bir odada Kabil’de son durumu değerlendirdiği o anlar yayınlandı. Kare, ABD’nin çöken dış politikasının fotoğrafı olarak değerlendirildi.
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