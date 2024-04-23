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Dünya

Columbia'da Filistin kazandı: Direnişe uzaktan eğitim engeli

ABD’nin en önemli üniversiteleri arasında sayılan Columbia Üniversitesi’nde yönetim, öğrencilerin Filistin direnişini kıramadı. Bu nedenle çareyi bugünden itibaren dersleri çevrimiçi (online) yapmakta buldu. Kampüste kamp kurarak Gazze’ye destek olan öğrenciler kararı ‘zafer’ olarak nitelendirdi.

04:00 - 23/04/2024 Salı
Güncelleme: 04:56 - 23/04/2024 Salı
Yeni Şafak
Öğrenciler kampüste kamp kurdu.
Öğrenciler kampüste kamp kurdu.

ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi yönetimi, öğrencilerin Filistin direnişini engelleyemeyince çareyi bugünden itibaren dersleri çevrim içi (online) yapmakta buldu. Yönetim tarafından üniversitenin Manhattan'daki kampüsünde protestolar nedeniyle "isteyenlerin derslere çevrim içi devam edebileceği" yönünde duyuru yapıldı. Günlerdir kampüsteki parka kamp kurarak Gazze ile dayanışma gösteren öğrenciler ise sosyal medyada, kararın okul yönetimine karşı alınan "bir diğer zafer" olduğunu yazdı. Sosyal medya platformu X'te paylaşılan video kaydında ise okul duyurusunu okuyan protesto sözcüsünün kalabalık tarafından alkışlandığı görüldü. Columbia yönetimi, daha önce protestoları engellemek için polisi kampüse davet etmek dahil bir dizi sert önlemler almış ancak öğrenciler protestolarını sürdürmüştü. Öte yandan ABD Kongre üyesi senatör Rick Allen'ın bir oturumda Columbia Üniversitesi rektörü Minouche Shafik'i, "Eğer İsrail'i lanetlersen, ben de sana lanet ederim" sözleriyle tehdit etmişti. Senatörün incili referans alarak gösterdiği "Columbia Üniversitesi'nin tanrı tarafından lanetlenmesini mi istiyorsunuz?" tepkisi Evanajelik Hristiyan siyasetçilerin soykırımcı devlete verdiği desteği göz önüne serdi.


#Columbia Üniversitesi
#ABD
#direniş
#Filistin
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