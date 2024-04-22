|
Dünya

ABD Nijer'den de kovuluyor

ABD'nin, Batı Afrika ülkesi Nijer'deki askeri darbenin ardından iktidara gelen yönetimin talebi üzerine askerlerini bu ülkeden çekmeyi kabul ettiği belirtildi. Türkiye ile ilişkilerini son dönemde geliştiren Nijer, güvenlik alanında SİHA'lar ve Türk yapımı askeri araçlara başvuruyor.

12:03 - 22/04/2024 Pazartesi
AA
Arşiv
Arşiv

Yerel basındaki haberlere göre, asker çekme kararı, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Kurt Campbell ile Nijer Başbakanı Ali Mahaman Lamine Zeine arasında Washington'da yapılan görüşmelerin ardından alındı.


Haberlerde, ABD'nin Sahra Çölü'ndeki Agadez yakınlarında bulunan insansız hava aracı üssünü kapatmayı kabul ettiği belirtildi.


ABD'den bir heyetin, sayısı 1000 civarında olan askerlerin düzenli şekilde çekilmesini sağlamak üzere birkaç gün içinde Nijer'in başkenti Niamey'e gitmesi bekleniyor.


Nijer'deki darbe


Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz 2023'te Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti. CNSP, Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabine oluşturmuştu.


Nijer, geçen ay ABD ile 12 yıllık askeri işbirliği anlaşmasını da sonlandırmıştı. Son haftalarda Nijer'e onlarca Rus askeri eğitmenin ve gelişmiş bir hava savunma sisteminin getirildiği belirtilmişti.


Terörle mücadelede Türk SİHA'larını kullanıyorlar


Son dönemde Türkiye ile ilişkilerini geliştiren Nijer, güvenlik alanında Türk yapımı askeri araçlara başvurmasıyla göze çarpıyor.


Terör örgütleriyle mücadele eden Batı Afrika ülkesinde Türkiye'de üretilen silahlı insansız hava araçları (SİHA) kullanılıyor. Ayrıca zırhlı araçlar da savunma konusunda kritik bir rol üstleniyor.




#ABD
#Nijer
#Afrika
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
9. YARGI PAKETİ MADDELERİ 2024 | 9. Yargı paketi onaylandı mı, Meclis'e ne zaman gelecek?