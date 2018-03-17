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Corrie öldü mücadelesi yaşıyor

ABD’li barış aktivisti Rachel Corrie, bundan tam 15 yıl önce Filistinli bir ailenin evinin yıkılmasını önlemek isterken İsrail buldozeriyle ezilerek öldürüldü. Ancak Corrie’nin 24 yaşındayken ortaya koyduğu adalet mücadelesi hala canlılığını koruyor.

Haber MerkeziYeni Şafak
​ABD’li barış aktivisti Rachel Corrie
​ABD’li barış aktivisti Rachel Corrie

Filistinli bir ailenin evinin yıkılmasını önlemek isterken İsrail buldozeriyle ezilerek öldürülen ABD’li aktivist Rachel Corrie’nin ölümünün üzerinden 15 yıl geçmesine rağmen ortaya koyduğu direniş hala dipdiri. Hayatını Filistinlilerin haklarını savunmaya adayan Corrie, 2003’te gittiği Gazze’de, barışa olan inancını tüm dünyaya göstermek istedi. Corrie, burada yürüttüğü faaliyetler ve çektiği videolarla İsrail’in hak ihlallerini de gün yüzüne çıkardı.

İYİLİK ÖNCÜSÜ OLDU

Corrie’nin ölüm haberini büyük bir şaşkınlıkla karşılayan Filistinliler, “şehit” olarak nitelendirdikleri Corrie için büyük bir cenaze töreni düzenlemişti. Dünyanın her yerinde iyilik öncüsü olarak ebedileşen Corrie’nin adına Filistinlilerin Gazze’deki dramına ışık tutan çok sayıda film çekilirken, adına yazılan bir oyun, 2006 yılında Londra Playhouse Theatre'da sahnelendi. İrlanda’dan Gazze’ye yardım götüren bir gemiye de onun ismi verildi.

Rachel Corrie’yi katlettiği için hiçbir bedel ödemeyen İsrail’in, işgal altındaki Filistin topraklarında yürüttüğü ihlaller ise tüm şiddetiyle devam ediyor. Doğu Kudüs ve Batı Şeria 50 yıldır işgal altında. Gazze Şeridi ise 2006’dan beri abluka altında. Corrie’nin ölümünden bu yana İsrail yüzlerce Filistinlinin daha evini yıktı.

İsrail sorumluluktan kaçtı

Rachel Corrie’nin ailesi, 24 yaşındaki kızlarının kasten ve yasadışı şekilde öldürüldüğü ve İsrail hükümetinin olayla ilgili güvenilir bir soruşturma yürütmediği gerekçesiyle Hayfa’da dava açmıştı. Mahkemenin, 28 Ağustos 2012 tarihinde açıkladığı kararda, devletin “savaş zamanındaki eylemlerinden ötürü oluşan hiçbir zarardan sorumlu tutulamayacağına” karar verdi. Rachel Corrie’nin ölümü ise ‘üzücü bir kaza’ olarak nitelendirilmişti.

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