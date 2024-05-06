Cübbe üzerine kefiye: Mezuniyet töreninde Filistin bayraklarıyla yürüdüler

ABD üniversiteleri kampüslerinde başlayan öğrenci eylemleri mezuniyet törenlerinde güçlenerek devam ediyor. Michigan Üniversitesinde yapılan mezuniyet töreni sırasında, Filistin destekçisi öğrenciler protesto gösterisi düzenledi. Törende bir grup öğrenci, mezuniyet cübbeleri üzerindeki kefiyelerle Filistin bayrağı açtı, soykırım karşıtı sloganlar atarak sahneye doğru yürüdü. Polis, Filistin destekçisi öğrencilere müdahale ederek alandan uzaklaştırırken, üniversitenin halkla ilişkiler ofisi, olayda hiçbir öğrencinin gözaltına alınmadığını duyurdu. CBS News'in haberinde, tören sırasında karşı gruplar tarafından stadyumun üzerinde "İsrail’e yatırımları çekin, Özgür Filistin" yazılı afiş taşıyan uçaklar uçuruldu.





POLİSTEN YARDIM İSTEDİLER

ABD’deki üniversitelerde polis müdahalesi ile Filistin destekçisi öğrencilerin eylemleri bastırılmaya çalışılırken, mezuniyet törenlerinin yapılacağı üniversite kampüslerindeki gerginlik de devam ediyor. Güney California Üniversitesi (USC) yetkilileri CNN'e yaptıkları açıklamada, okulun mezuniyet törenine kadar Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) polisinin kampüste kalacağını belirtti. Açıklamada, 9 Mayıs’ta yapılacak USC mezuniyet töreni için, LAPD'den yardım istendiği, daha fazla güvenlik için tören sonuna kadar polislerin kampüs içinde kalacağı kaydedildi. Üniversitenin X paylaşımında, "Kampüsün merkezindeyseniz lütfen ayrılın. Ayrılmayan kişiler gözaltına alınabilir" denildi. Uyarıya uyan bazı öğrenciler kampüsten ayrılırken, polis kalan göstericileri alandan uzaklaştırdı ve yeniden girişleri engellemeye çalıştı.

Öte yandan Virginia Üniversitesi güvenlik birimi yetkilileri, X hesabından yaptıkları paylaşımda, kampüs içinde yasa dışı toplanma olduğu uyarısında bulunarak, öğrencilerden "söz konusu bölgeden uzak durmaları" çağrısı yaptı. Kendilerini Gazze için Dayanışma Kampı olarak tanıtan bir grubun yaptığı açıklamada, Virginia Üniversitesi yönetiminin "kampüsü askeri bir alan haline getirdiği" belirtilerek, İsrail ile bağlantılı yatırımların kesilmesi çağrısı yinelenmişti.



