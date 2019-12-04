Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buckingham Sarayı'ndaki resepsiyona katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buckingham Sarayı'ndaki resepsiyona katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için gittiği Londra'da Kraliçe II. Elizabeth’in, heyetler onuruna Buckingham Sarayında verdiği resepsiyona katıldı. Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan iştirak etti.
NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi’ne katılmak için Birleşik Krallık’ın başkenti Londra’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kraliçe II. Elizabeth’in, heyetler onuruna Buckingham Sarayında verdiği resepsiyona katıldı.