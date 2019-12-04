Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buckingham Sarayındaki resepsiyona katıldı
AVRUPA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buckingham Sarayı'ndaki resepsiyona katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buckingham Sarayı'ndaki resepsiyona katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için gittiği Londra'da Kraliçe II. Elizabeth’in, heyetler onuruna Buckingham Sarayında verdiği resepsiyona katıldı. Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan iştirak etti.

Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan.

NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi’ne katılmak için Birleşik Krallık’ın başkenti Londra’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kraliçe II. Elizabeth’in, heyetler onuruna Buckingham Sarayında verdiği resepsiyona katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Buckingham Sarayı’nda
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Buckingham Sarayı’nda
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra'da İngiltere, Fransa ve Almanya liderlerinin katılımıyla Suriye konulu Dörtlü Zirve'ye katılmasının ardından Buckingham Sarayı'nda heyetler onuruna verilen resepsiyona katıldı.

Resepsiyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan eşlik etti.

Devlet başkanları hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Johnson.

Dörtlü Zirve’de uzlaşma
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