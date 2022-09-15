Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile yarın görüşecek
ASYA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile yarın görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ne Özel Konuk olarak katılmak üzere Özbekistan'ın Semerkant kentine gitti. Liderlere seslenecek Erdoğan önemli mesajlar verecek. Kremlin Sözcüsü Peskov yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in yarın bir araya geleceğini duyurdu. İki liderin görüşeceği en önemli konulardan biri tahıl sevkiyatı olacak.

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Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile yarın görüşecek
Erdoğan ve Putin yarın bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve diğer ilgililer tarafından uğurlandı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Semerkant'a gitti.

LİDERLERE HİTAP EDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetine icabetle Şanghay İşbirliği Teşkilatı 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ne Özel Konuk olarak katılacak.

Türkiye'nin Şanghay İşbirliği Teşkilatı nezdinde "Diyalog Ortağı" statüsünü elde ettiği 2012'den bu yana Türkiye'den Zirve toplantılarına "Cumhurbaşkanı" düzeyinde ilk kez katılım olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16 Eylül'de düzenlenecek Zirve Oturumu'na hitap etmesi ve bu vesileye ikili görüşmeler yapması da öngörülüyor.

KRİTİK GÖRÜŞME YARIN

Kremlin Sözcüsü Peskov yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya devlet Başkanı Putin'in yarın bir araya geleceğini duyurdu. İki liderin görüşeceği en önemli konulardan biri tahıl sevkiyatı olacak.
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