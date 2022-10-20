Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğanın Azerbaycan ziyaretinde renkli anlar Aliyevden halter şov
ASYA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Azerbaycan ziyaretinde renkli anlar: Aliyev'den halter şov

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte temelini attıkları Türk ve Azerbaycanlı yatırımcıların ortak projesi olan Dost Agropark Zengilan Akıllı Tarım Köyü Projesi’nin ilk etabının açılışını gerçekleştirdi. Program sırasında Spora düşkünlüğüyle bilinen Aliyev'in halter kaldırdığı görüntüler renkli anlara sahne oldu.

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Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Azerbaycan ziyaretinde renkli anlar: Aliyevden halter şov
Aliyev'in halter kaldırdığı görüntüler renkli anlara sahne oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ’da temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile birlikte 26 Ekim 2021’de temelini attıkları Dost Agropark Zengilan Akıllı Tarım Köyü Projesi’nin ilk etabının açılış törenine katıldı. İki lider, Türk ve Azerbaycanlı yatırımcılar tarafından Zengilan’da hayata geçirilen Dost Agropark’ta incelemelerde bulundu.

Zengilan Uluslararası Havalimanı tamamlandı: Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev yaptı
OYNAT 01:09
Zengilan Uluslararası Havalimanı tamamlandı: Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev yaptı
Azerbaycan'ın, işgalden kurtardığı topraklarda inşa ettiği ikinci havalimanı olan Zengilan Uluslararası Havalimanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katıldığı törenle hizmete açıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, 'Havalimanı Azerbaycan'a ve tüm dünyaya hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.


ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyareti çerçevesinde Cebrayıl ilindeki Kumlak Tren İstasyonu ve Azerbaycan-Türkiye Uluslararası Orman Eğitim Merkezi ve Akıllı Fidancılık ve Dostluk Orman Kompleksi’nin temel atma törenlerine katılacak. Erdoğan, Aliyev ile Cebrayıl ilini ziyaret edecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

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