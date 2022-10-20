Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Azerbaycan ziyaretinde renkli anlar: Aliyev'den halter şov

Dünya

Avrupa'da deprem: Almanya'nın adımı ortalığı karıştırdı

Almanya'nın enerji krizine karşı açıkladığı 200 milyar Euro'luk yardım paketi Avrupa Birliği'ni böldü. Fransızların Scholz'a özellikle kızgın olduğu ileri sürülürken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Alman mevkidaşı ile görüşmek istemedi ve yapılması planlanan yıllık görüşme ertelendi. Fransız ve Alman yetkililer iki liderin görüşmeden önce daha fazla zamana" ihtiyaçları olduğunu vurguladılar ve gerilime ilişkin çok fazla detay vermediler.