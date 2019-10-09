Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajını AK Parti, MHP ve İyi Parti grupları ayakta alkışladı

TBMM Genel Kurulunda milletvekilleri, TSK'nin, Suriye Milli Ordusu ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e başarılar diledi.

AK Parti, MHP ve İYİ Partililer ayakta alkışladı

TBMM Genel Kurulu çalışmaları sürerken AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan söz alarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Barış Pınarı Harekatı'nı duyurduğu açıklamasını okudu. AK Parti, MHP ve İYİ Parti milletvekilleri, bu açıklamayı alkışlarla karşıladı.

Türk milleti her mücadeleden başarıyla çıktı

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, harekata katılan Mehmetçik'e, yolunun açık olmasını diledi. Özkoç, askerlerin bir tekinin ayağına taş değmemesi, sağ salim gelmesi için duacı olduklarını belirterek, "Türk milletinin her konuda başarıyla girdiği mücadeleden çıkması Meclisimizin yüz akı olacaktır." dedi.

Bu milli bir meseledir

MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, orduya Allah'tan başarı dileyerek, "Allah yar ve yardımcıları olsun. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde girişilen en önemli operasyonlardan biri. Ciddiyetinin herkes tarafından kavranması gerekir. Basit kısır, siyasi çekişmelerin bu meseleler üzerinden yapılmaması konusunda Meclisin de hassasiyet göstereceğini umuyorum. Bu milli meseledir. Sonuna kadar TBMM, çelikleşmiş iradesiyle devletinin, ordusunun yanında olmalıdır, olacaktır da. Allah hayırlı uğurlu etsin." diye konuştu.

Türkiye'nin varlığını tehdit edenler yok edilecek

İYİ Parti Grubu adına söz alan Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, Türk ordusunun, ezelden beri gittiği yerlere adaleti, hoşgörüyü götürdüğünü, bu topraklarda da Türklüğe yaraşır şekilde hareket ederek, sivil vatandaşlara zarar vermeden, Türkiye'nin varlığını tehdit eden unsurları yok edeceğini belirtti.

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