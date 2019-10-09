Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğanın mesajını AK Parti, MHP ve İyi Parti grupları ayakta alkışladı
BARIŞ PINARI HAREKATI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajını AK Parti, MHP ve İyi Parti grupları ayakta alkışladı

TBMM Genel Kurulu çalışmaları sürerken AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan söz alarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Barış Pınarı Harekatı'nı duyurduğu açıklamasını okudu. AK Parti, MHP ve İYİ Parti milletvekilleri, bu açıklamayı alkışlarla karşıladı.

Haber Merkezi AA
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan söz alarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Barış Pınarı Harekatı'nı duyurduğu açıklamasını okudu. AK Parti, MHP ve İYİ Parti milletvekilleri, bu açıklamayı alkışlarla karşıladı.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan söz alarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Barış Pınarı Harekatı'nı duyurduğu açıklamasını okudu. AK Parti, MHP ve İYİ Parti milletvekilleri, bu açıklamayı alkışlarla karşıladı.

TBMM Genel Kurulunda milletvekilleri, TSK'nin, Suriye Milli Ordusu ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e başarılar diledi.

AK Parti, MHP ve İYİ Partililer ayakta alkışladı

TBMM Genel Kurulu çalışmaları sürerken AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan söz alarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Barış Pınarı Harekatı'nı duyurduğu açıklamasını okudu. AK Parti, MHP ve İYİ Parti milletvekilleri, bu açıklamayı alkışlarla karşıladı.

Türk milleti her mücadeleden başarıyla çıktı

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, harekata katılan Mehmetçik'e, yolunun açık olmasını diledi. Özkoç, askerlerin bir tekinin ayağına taş değmemesi, sağ salim gelmesi için duacı olduklarını belirterek, "Türk milletinin her konuda başarıyla girdiği mücadeleden çıkması Meclisimizin yüz akı olacaktır." dedi.

Bu milli bir meseledir

MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, orduya Allah'tan başarı dileyerek, "Allah yar ve yardımcıları olsun. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde girişilen en önemli operasyonlardan biri. Ciddiyetinin herkes tarafından kavranması gerekir. Basit kısır, siyasi çekişmelerin bu meseleler üzerinden yapılmaması konusunda Meclisin de hassasiyet göstereceğini umuyorum. Bu milli meseledir. Sonuna kadar TBMM, çelikleşmiş iradesiyle devletinin, ordusunun yanında olmalıdır, olacaktır da. Allah hayırlı uğurlu etsin." diye konuştu.

Türkiye'nin varlığını tehdit edenler yok edilecek

İYİ Parti Grubu adına söz alan Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, Türk ordusunun, ezelden beri gittiği yerlere adaleti, hoşgörüyü götürdüğünü, bu topraklarda da Türklüğe yaraşır şekilde hareket ederek, sivil vatandaşlara zarar vermeden, Türkiye'nin varlığını tehdit eden unsurları yok edeceğini belirtti.

  • Konuşmaların ardından birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Levent Gök de Türkiye'nin ulusal güvenliği açısından önemli bir harekatın başladığını öğrendiklerini söyledi.
Vurulan tüm noktalar

Vurulan tüm noktalar

​Irak sınırından Fırat'a kadar PYD mevzileri bombardımana tutuldu.
Acil koduyla toplandılar

'Acil' koduyla toplandılar

​Türkiye vurdu, ABD ve YPG'nin komutanları gizlice görüştü.
Başkomutan harekat merkezinde

Başkomutan harekat merkezinde

​Barış Pınarı Harekatı'nın yönetim merkezinden ilk kareler.
Barış Pınarı 'Koral' ile başladı

Barış Pınarı 'Koral' ile başladı

Yerli ve milli Koral, ​Barış Pınarı harekatında önemli rol oynadı.
Saat tam 16.00'da...

Saat tam 16.00'da...

​İşte dakika dakika Barış Pınarı Harekatı...
29 nokta tam isabet!

29 nokta tam isabet!

PKK'nın tam isabet üsleri imha edildi.
51. maddeyi uyguluyoruz

51. maddeyi uyguluyoruz

Uluslararası hukuk ne diyorsa Türkiye onu yapıyor.
Camilerde Fetih Suresi okunacak

Camilerde Fetih Suresi okunacak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı.
Savaş uçakları hazır

Savaş uçakları hazır

​İncirlik Hava Üssü'ne 4 savaş uçağı geldi.
ABD<br>gündemini sarstı

ABD
gündemini sarstı

​Harekat, ABD medyasının bir numaralı gündem maddesi oldu.
Başkomutan duyurdu

Başkomutan duyurdu

'Barış Pınarı Harekatı başladı, terör tehdidini bertaraf edeceğiz!'.
Teröristler lastikleri ateşe verdi

Teröristler lastikleri ateşe verdi

​Havadan bombalanan PYD görüntü alınmasını engellemeye çalışıyor.
PYD mevzileri böyle vuruldu

PYD mevzileri böyle vuruldu

​Barış Pınarı Harekatı'na dair ilk görüntüler.
Dev konvoy yolda!

Dev konvoy yolda!

Türkiye'de bir çok yolda askeri hareketlilik var
'Biz söküyoruz <br>İBB yenisini asıyor'

'Biz söküyoruz
İBB yenisini asıyor'

Duraklara Çince tabelalar asan İBB'den 'Konstantin' skandalı.
'ABD asla Ortadoğu'da olmamalıydı'

'ABD asla Ortadoğu'da olmamalıydı'

​Trump'tan Suriye ile ilgili yeni paylaşım.
Takdir ediyoruz

Takdir ediyoruz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'den harekat görüşmesi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.