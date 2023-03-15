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Dünya

Beyaz Saray: Kalın ile Sullivan bölgesel ve küresel meseleleri görüştü

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın gerçekleştirdiği görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meselelerin de masaya yatırıldığı belirtildi. Yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin tahıl koridoru anlaşmasının yenilenmesine dair çabalarına, Rusya ile Ukrayna arasında devam etmekte olan savaşa ve İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyelikleri ile ilgili sürece de değinildiği belirtildi.

09:44 . 15/03/2023 Çarşamba
AA
Jake Sullivan ile İbrahim Kalın görüşmesi

Jake Sullivan ile İbrahim Kalın görüşmesi

Başkent Washington'da 14 Mart'ta bir araya gelen Sullivan ve Kalın'ın görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'dan yazılı açıklama yapıldı.

Görüşmede, Sullivan'ın, Türkiye'de meydana gelen depremler nedeniyle taziye mesajını yinelediği belirtilen açıklamada, ABD'nin bu süreçte Türkiye halkına desteğinin devam edeceğini belirttiği kaydedildi.

Açıklamada, tarafların, Karadeniz Tahıl Sevkiyatı Girişimi'nin yenilenmesi için Türkiye'nin çabaları ve Rusya'nın Ukrayna'da devam eden saldırılarının yanı sıra bir dizi bölgesel ve küresel gelişmeleri de ele aldıkları ifade edildi.


Kalın ile Sullivan görüşmesi

Tarafların, Ermenistan ve Azerbaycan arasında devam eden müzakerelere verdikleri destek ile ikili savunma işbirliğini de masaya yatırdıkları kaydedilen açıklamada, Sullivan'ın, ABD'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmaları yönündeki görüşünü aktardığı belirtildi.


Kalın-Nuland görüşmesi


ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland da bugün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ile görüşmesine ilişkin Twitter'dan bir paylaşım yaptı.


Beyaz Saray

Depremlerden etkilenenlere taziyelerini sunmak ve ABD'nin bu süreçte Türkiye'ye verdiği desteği görüşmek üzere Kalın ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Nuland, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımı konusunun yanı sıra ikili ve bölgesel işbirliklerini masaya yatırdıklarını bildirdi.


#ABD
#Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
#Jake Sullivan
#Karadeniz Tahıl Sevkiyatı Girişimi
#Türkiye
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Beyaz Saray: Kalın ile Sullivan bölgesel ve küresel meseleleri görüştü
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