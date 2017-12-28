Cuneydi 21 gün sonra serbest

Filistin’in El-Halil şehrinde 7 Aralık’ta “gözleri bağlanarak” çok sayıda asker tarafınan gözaltına alındığı sırada çekilen görüntüsüyle Kudüs direnişinin simgesi haline gelen 16 yaşındaki Fevzi el-Cuneydi serbest bırakıldı. İsrail askeri mahkemesinin, Cuneydi’nin tutuksuz yargılanmak üzere 10 bin Şekel (11 bin TL) kefaletle serbest bırakılmasına karar verdiği bildirildi. Cuneydi’nin gözaltındayken işgal güçlerinin işkencesi sonucu sağ omzunda kırık oluştuğu tespit edildi. Uluslararası Çocukları Koruma Örgütü’nün Filistin şubesi, Cuneydi’nin 7 Aralık’ta gözleri bağlı şekilde çok sayıda asker tarafından gözaltına alınmasının ardından yapılan sağlık muayenesinin sonuçlarını açıkladı. Örgütten yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin gözaltı esnasında Cuneydi’yi dövdüğü belirtildi. Bunun neticesinde Cuneydi’nin vücudunda darp izleri ve sağ omuzunda kırık oluştuğu kaydedildi.

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Cuneydi’nin avukatı Ferah Debayise yaptığı açıklamada, 21 gündür gözaltında tutulan müvekkilinin kefaletle serbest bırakılması yönündeki kararın, Ofer Askeri Mahkemesi tarafından kabul edildiğini ve savcılığın gözaltı süresinin uzatılması talebini reddettiğini belirtti. Debayise, Cuneydi’nin 14 Ocak 2017’de yeniden mahkemeye çıkacağını açıkladı