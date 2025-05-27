Dağ yürüyüşünde altın hazinesi buldular

Çekya'nın doğusundaki Krkonoše Dağları’nda yürüyüş yapan iki kişi, kayalık bir yamaçta alüminyum bir kutunun dışarı taştığını fark etti. Kutunun içinden çıkanlar ise herkesi şaşırttı: altın bilezikler, puro kutuları, makyaj aynaları ve yüzlerce eski madeni para.





Yürüyüşçüler, buldukları kutuyu Doğu Bohemya Müzesi’ne teslim etti. Uzmanlar, eşyaların hem tarihini hem de kim tarafından ve neden saklanmış olabileceğini araştırıyor.

Paraların hiçbiri yerel değil

Müze Arkeoloji Bölümü Başkanı Miroslav Novak’a göre, kutudan çıkan hiçbir para Çekya’ya ait değil. Bu da definenin yerel değil, uluslararası bir geçmişi olabileceği ihtimalini doğuruyor.





En yeni paranın 1921 tarihli olması, araştırmacıları daha da şaşırttı. Koleksiyonun II. Dünya Savaşı öncesinde bölgeden kaçan Yahudi ya da Çek vatandaşlara ait olabileceği değerlendiriliyor. Bir diğer ihtimal ise 1945’teki Alman göçü sırasında gizlenmiş olması.

Tarihi keşifler zinciri

Bu olay, yakın geçmişte İngiltere’deki Sutton Hoo bölgesinde bulunan Bizans dönemine ait bir kovayla paralel bir gizemi hatırlattı. Antakya’dan Britanya’ya ulaştığı tahmin edilen bu parça, gömülü olduğu mezarda altın eşyalar ve kremasyon kalıntılarıyla birlikte bulunmuştu.



