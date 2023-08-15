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Dünya

Dağıstan'daki patlamada can kaybı artıyor

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde dün akşam bir benzin istasyonunda meydana gelen patlama nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 35'e çıktığı açıklandı. Dağıstan Soruşturma Komitesi de olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

13:52 . 15/08/2023 Salı
AA
Dağıstan / Rusya

Dağıstan / Rusya

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde dün akşam bir benzin istasyonunda meydana gelen patlama nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 35'e çıktığı bildirildi.


Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nin Mahaçkale şehrindeki benzin istasyonunda dün akşam yaşanan patlamanın ardından bakanlık ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.


Açıklamada, patlamada ölenlerin sayısının 35'e çıktığı bilgisine yer verilirken, Rusya Sağlık Bakanlığı da olayda 80 kişinin yaralandığını bildirdi.


Dağıstan Soruşturma Komitesi de olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.


Mahaçkale'deki bir benzin istasyonunda dün akşam sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana gelmişti.




#Dağıstan
#Rusya
#Patlama
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