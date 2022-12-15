Dünya Danimarkada "orta yol koalisyon" hükümeti kuruldu
AVRUPA

Danimarka'da "orta yol koalisyon" hükümeti kuruldu

Danimarka'da 44 yıl sonra ilk defa sağ ve sol partiler bir araya gelerek koalisyon hükümeti kurdu. Ülkedeki genel seçimlerin ardından Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, "orta yol koalisyon" hükümetinin üyelerini açıkladı.

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Haber Merkezi AA
Danimarkada orta yol koalisyon hükümeti kuruldu
Danimarka'da "orta yol koalisyon" hükümeti kuruldu

Danimarka'da 44 yıl sonra ilk defa sağ ve sol partiler bir araya gelerek koalisyon hükümeti kurdu. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, sağ ve sol partilerin bir araya gelerek oluşturduğu "orta yol koalisyon" hükümetindeki isimleri açıkladı.

Frederiksen'in 42 gün süren müzakerelerin ardından kurulduğunu açıkladığı koalisyon hükümeti, sol görüşlü Sosyal Demokrat Parti, merkez sağ Liberal Parti ve merkeziyetçi Ilımlı Partiden oluşuyor.

Yeni hükümette Liberal Parti Başkanı Jakob Ellemann-Jensen savunma bakanı olurken eski Başbakan Lars Lokke Rasmussen dışişleri bakanlığına getirildi.

23 bakandan 8'i kadın

"Orta yol koalisyon" hükümetinde 23 bakandan 8'i kadın. Bakanların 11'i Frederiksen'in liderliğini yaptığı Sosyal Demokrat Parti, 7'si merkez sağ Liberal Parti, 5'i ise merkeziyetçi Ilımlı Partiden. Koalisyondaki üç parti, 179 koltuklu parlamentoda 89 koltuğa sahip.

44 yıl sonra ilk koalisyon

Danimarka'da en son 1978'de, Sosyal Demokrat Parti ve Liberal Parti koalisyon kurmuştu.

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