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Dünya Darbeci Hafter yine sivillere saldırdı
ORTADOĞU

Darbeci Hafter yine sivillere saldırdı

Libya'nın başkenti Trablus'un güneyinde Hafter milisleri tarafından düzenen roketli saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Libya Hükümeti Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Emin el-Haşimi, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milislerin başkent Trablus’un güneyindeki sivil yaşam alanlarına roketli saldırı düzenlediğini bildirdi.

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  • Roketin başkentin güneyindeki El-Hadba bölgesindeki bir eve isabet ettiğini ifade eden Haşimi, evde bulunan çiftin yaşamını yitirdiğini, oğullarının ise ağır yaralandığını kaydetti.

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Onlarca sivil hayatını kaybetti

Hafter milislerinin özellikle de başkent Trablus’un Hallatat, Suk el-Cuma ve Hadba gibi güney bölgelerine ocak ayından bu yana fırlattığı yüzlerce roket nedeniyle onlarca sivil hayatını kaybetti, içlerinde kadın ve çocukların da bulunduğu yüzlerce kişi de yaralandı.

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