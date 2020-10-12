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Dünya Darbeci Sisiden Karadenizde provokasyon Rusya ile beraber tatbikat düzenleyecekler
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​Darbeci Sisi’den Karadeniz’de provokasyon: Rusya ile beraber tatbikat düzenleyecekler​!

Darbeci Sisi’den Karadeniz’de provokasyon: Rusya ile beraber tatbikat düzenleyecekler

Doğu Akdeniz ve Libya’da gerilimin mimarlarından darbeci Sisi yönetimindeki Mısır, Karadeniz’de Rusya ile ortak tatbikat yapacağını duyurdu. Mısırlı Tümgeneral Cemal Mazlum, yıl sonuna kadar gerçekleştirilecek tatbikata ilişkin ”Tatbikat, özellikle Doğu Akdeniz’i istikrarsızlaştırmaya çalışan bazı ülkelerin faaliyetlerine cevap niteliğinde” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sisi
Sisi

Rusya, Doğu Akdeniz’de ve Libya’daki gerilim ve istikrarsızlığın önemli parçalarından darbeci Sisi yönetimindeki Mısır’la Karadeniz’de ilk kez ortak tatbikat yapacağını açıkladı. Mısır savaş gemilerinin tatbikata katılmak için Türk Boğazları’ndan geçmesi gerekecek. Tatbikatın Dağlık Karabağ, Libya ve Suriye’de gelişmeler yaşandığı bir süreçte açıklanması dikkat çekti. Rusya Karadeniz Donanması basın ofisinin geçtiği bilgiye göre Rus ve Mısır donanmaları bu yılın sonuna kadar Karadeniz’de tatbikat yapacak.

Yapılan açıklamada, İki ülke donanmasından yetkililerin Novorossisk’te üç gün süren konferansta ’Dostluk Köprüsü-2020’ adı verilen tatbikatın hazırlık ve düzenleme aşamalarını görüştüğü, toplantının ana amacının Karadeniz’de ilk kez gerçekleşecek tatbikatın planlanması üzerinde çalışmak olduğu belirtildi. Tatbikatta iki donanmanın hava desteğiyle deniz alanlarını çeşitli tehditlere karşı savunmasına yönelik tedbirleri ele alacağı açıklandı. Tatbikat sırasında füze ve topçu atışları gerçekleştirileceği de belirtildi. Rus ve Mısır donanmaları 2015 yılında da ilk kez Akdeniz’de ortak tatbikat düzenlemişti.

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HEDEF TÜRKİYE Mİ?

Öte yandan Rus haber ajansı TASS’a konuşan Mısırlı askeri uzman Tümgeneral Cemal Mazlum’un sözleri “Tatbikatın hedefinde Türkiye mi var?” sorusuna sebep oldu. Mısırlı general, “Tatbikatın düzenlendiği zamanın ve alanın, bölgedeki ülkelere ve uluslararası topluma bir mesaj niteliğinde olacağını” iddia etti. General Mazlum, sözlerinin devamında, isim vermeden, “(Tatbikatların) Özellikle Doğu Akdeniz’de bölgeyi istikrarsızlaştırmaya çalışan bazı ülkelerin faaliyetlerine karşı bir cevap niteliğinde olduğunu” belirtmesi dikkat çekti. Mısır, Doğu Akdeniz’de, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’la, Türkiye’ye karşı şer ittifakı kuran ülkeler arasında yer alıyor.

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