Dava için Lahey’e gittiler

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında savaş suçu işlediğine dair delil toplayan İstanbul 2 No’lu Baro Başkanı Yasin Şamlı ve beraberindeki 15 hukukçu, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) başvurmak üzere Lahey’e hareket etti. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuş öncesi açıklama yapan avukat Şamlı, 7 Ekim’den bugüne

5 bin 600’ünün çocuk, 3 bin 550’ü de kadın olmak üzere 13 bin 300 aşkın sivilin İsrail tarafından öldürüldüğünü söyledi. Saldırılarda masum sivillerin katledildiğini hatırlatan Şamlı, bu durumun tek başına soykırım olduğunu ifade etti.

GAZZE’Yİ YOK EDİYORLAR

Saldırılarda tüm Gazze’nin yok edilmek istendiğini vurgulayan Şamlı, “İsrail, Uluslararası Ceza Mahkemesi yetkisine giren tüm suçları işledi ve işlemeye de devam ediyor. Delil dosyasındaki tanıklar, Gazze’de saldırıya, bombalamalara maruz kalmış, yaralanmış, cinayetlere de bizzat şahit oldu. Tanık beyanları noter huzurunda tespit edilip, tasdik ettirildi. Tarihi sorumluluğumuz gereği başvuruları UCM’ye ulaştırıp, soykırımcıların cezalandırılması için sürecin takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı. Gazze’ye adalet için 3 bin imza toplayan hukukçular, Amsterdam Schiphol Havalimanı’na hareket etti.







