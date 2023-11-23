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Dünya

Dava için Lahey’e gittiler

İstanbul 2 No’lu Baro Başkanı Yasin Şamlı ve beraberindeki 15 hukukçu, İsrail’in Gazze’de işlediği savaş suçlarını Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne bildirmek üzere Lahey’e gitti. Şamlı, “Katledilenlerin tamamına yakını sivil, masum insanlar. Tek başına bu durum dahi işlenen suçun soykırım olduğunu gösteriyor” dedi. q 13

04:00 - 23/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 01:30 - 23/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Türk avukatlar Lahey’e uçtu.

Türk avukatlar Lahey’e uçtu.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında savaş suçu işlediğine dair delil toplayan İstanbul 2 No’lu Baro Başkanı Yasin Şamlı ve beraberindeki 15 hukukçu, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) başvurmak üzere Lahey’e hareket etti. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuş öncesi açıklama yapan avukat Şamlı, 7 Ekim’den bugüne

5 bin 600’ünün çocuk, 3 bin 550’ü de kadın olmak üzere 13 bin 300 aşkın sivilin İsrail tarafından öldürüldüğünü söyledi. Saldırılarda masum sivillerin katledildiğini hatırlatan Şamlı, bu durumun tek başına soykırım olduğunu ifade etti.

GAZZE’Yİ YOK EDİYORLAR

Saldırılarda tüm Gazze’nin yok edilmek istendiğini vurgulayan Şamlı, “İsrail, Uluslararası Ceza Mahkemesi yetkisine giren tüm suçları işledi ve işlemeye de devam ediyor. Delil dosyasındaki tanıklar, Gazze’de saldırıya, bombalamalara maruz kalmış, yaralanmış, cinayetlere de bizzat şahit oldu. Tanık beyanları noter huzurunda tespit edilip, tasdik ettirildi. Tarihi sorumluluğumuz gereği başvuruları UCM’ye ulaştırıp, soykırımcıların cezalandırılması için sürecin takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı. Gazze’ye adalet için 3 bin imza toplayan hukukçular, Amsterdam Schiphol Havalimanı’na hareket etti.



#Lahey
#İsrail
#Filistin
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