DEAŞ burada yargılanıyor

Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Afrin'de yargılanan DEAŞ'lı teröristlerin itirafları, örgütün gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi. Afrin'de, DEAŞ'lı teröristlerin yargılama süreçlerini tüm aşamalarında yerinde görüntülendi. TSK ve OSÖ’nun başarılı operasyonuyla 1,5 yıl önce teröristlerden kurtarılan Afrin’de, Kürt ve Arap uyruklu Suriye vatandaşı 24 hakim ve savcı, bölgede yakalanan terör örgütü DEAŞ üyelerini Suriye kanunlarına göre ‘terörist’ suçlamasıyla yargılıyor. Yargılamaların hukuk standartlarında gerçekleştirildiği Afrin Adliyesi'nde, DEAŞ’lı ve PKK/YPG’li teröristler avukatlarının da katıldığı duruşmalarda hakim karşısına çıkıyor.

KAMPA GİZLİCE GİRDİM

Zeyneb Diman

Tel Rıfat bölgesinden Afrin’e geçmeye çalışırken yakalanan Zeyneb Diman ve Rejaa Diab isimli iki DEAŞ’lı kadın terörist de Afrin Adliyesinde yargılananlar arasında yer alıyor. Tahkikat hakimi tarafından sorgulanan DEAŞ’lı kadın teröristlerden Zeyneb Diman, kocasının 9 ay önce Halep’in Buhus bölgesindeki çatışmada öldürüldüğünü, kendisinin de o bölgede bir mülteci kampında gizlendiğini anlattı. Terör örgütünün baskısıyla üzerinde intihar yeleğiyle uzun süre gizlendiğini, eğer yakalanırsa bombayı patlatarak kendisini ve 2 çocuğunu da öldüreceğini itiraf etti. Terörist kadın üzerinde yakalanan tabancayı da kendisini korumak için taşıdığını söyledi.

500 DOLAR ALIYORDUK

Teröristlerden doktor olan Osman Muhammed, 2016 yılında DEAŞ’a katıldığını söylerek, şöyle devam etti: "Benim gibi doktor olan bir arkadaşım Suriye’ye gelmemi savaştaki insanlara yardım etmemizi istedi. Burada DEAŞ olduğunu biliyordum, ama savaşta insanlara yardım etmek için İdlib’e geldim. Daha sonra Rakka’ya gittim, orda çalıştım. Bana 500 dolar para veriyorlardı. Hem sivil insanları hem de yaralı DEAŞ’lıları da tedavi ettim."

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161 terör mahkumu

Afrin Adliyesi'nde DEAŞ'lı teröristler yargılanıyor.

Yargılamaları süren tutuklular ile haklarında hüküm verilen DEAŞ ve PKK/YPG’li teröristler ile adli suçlular, Yerel Meclis tarafından kamulaştırılmış boş bir binanın yeniden düzenlenerek cezaevi haline getirildiği Afrin Cezaevi’nde tutuluyor. Yerel polislerin koruduğu cezaevinde Suriyeli gardiyanlar görev yapıyor. 270 tutuklu ve hükümlünün bulunduğu cezaevinde, 13 tutuklu, 5’i hükümlü 18 DEAŞ’lı, 67 tutuklu ve 24 hükümlü 91 PKK’lı, toplam 161 terör suçlusu tutuluyor. Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde ise Cerablus, Çobanbey, El Bab, Azez ilçelerindeki cezaevlerinde ise 52 hükümlü, 116 tutuklu toplam 168 DEAŞ’lı, 46 hükümlü, 215 tutuklu toplam 261 PKK/YPG’li tutuklu ve hükümlü var. Cezaevlerindeki DEAŞ’lıların uyrukları ise 147’si Suriyeli, 3’ü Suudi Arabistan, 2’si Tunus, 1’i Mısır, 1’i Ürdün, 1’i Cezayir, 1’i Pakistan, 4’ü Irak, 1’i Azerbaycan, 7’i Rusya vatandaşı. Cezaevinde 3 kadın DEAŞ’lı tutuklunun çocukları da kalıyor.