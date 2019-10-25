DEAŞ çocuklarını PKK’lı yapıyorlar

Terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolündeki Hol Kampı'ndan kaçan DEAŞ mensubu kadın, kampta yaşayan ve zorla ailelerinden koparılan 10 yaşın üstündeki çocuklara silahlı eğitim verildiğini, bu çocukların Barış Pınarı Harekâtı bölgesine götürülüp Türk askeri ve Suriye Milli Ordusu'na karşı kullanıldığını ifade etti. Özbekistan uyruklu D.S, eşi S.S. ile önce Dubai daha sonra Danimarka'da yaşadı, ardından Türkiye'ye geldi. Bir süre İstanbul'da oturan çift, daha sonra DEAŞ'a katılmak için Suriye'ye geçti. DEAŞ'a katılan eşi S.S'nin Deyrizor'a yapılan hava saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından D.S, PKK mensuplarınca Haseke kentindeki Hol Kampı'na götürüldü. Bir süre önce kamptan kaçan D.S, Türkiye'ye girerken güvenlik güçlerince yakalandı. Kampta şahit olduklarını anlatan D.S. şu bilgileri verdi:

10 YAŞ ÜSTÜNDEKİLER

"YPG/PKK, kampta yaşayan ve zorla ailelerinden koparılan 10 yaşın üstündeki çocuklara silahlı eğitim veriyordu. Daha sonra oradaki teröristlerden öğrendik ki eğitim verdikleri bu çocukları Barış Pınarı Harekâtı bölgesine götürüp Türk askeri ve Suriye Milli Ordusu ile savaştırmışlar. Kampta bizim bulunduğumuz bölümde Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Tunus, Cezayir, Doğu Türkistan, Arnavutluk, Kazakistan, Fransa ve bazı Avrupa ülke vatandaşlarından tahminimce 20 binden fazla kadın ve çocuk vardı. İnsanlık dışı muamelelere maruz kalıyorduk. Orada hasta olanlara bakılmıyordu. Hastalık bulaşan çok sayıda kadın ve çocuk yaşamını yitirdi."

KAÇIP SINIRA GELDİM

"PKK mensupları kaldığımız odalara gelip paramızı ve değerli eşyalarımızı zorla alıyorlardı. Karşı çıkanları da silahla vuruyorlardı. Böyle çok sayıda kadın ve çocuk hayatını kaybetti. Çocuklarımın PKK'lılarca zorla alıkonulmaması için kamptan kaçmaya karar verdim. 12 Ekim'de bir kaçakçıya, gizlediğim ziynet eşyalarımı ve paralarımı verdim. Bu kişi bizi Kilis'in Elbeyli ilçesi sınır hattına getirdi. Türkiye'ye illegal giriş yaparken güvenlik güçlerince yakalandım. DEAŞ'a eşimden dolayı katıldım ancak hiçbir kanlı eylemde yer almadım. Tek isteğim ülkemde çocuklarımın iyi bir yaşam sürmesidir."