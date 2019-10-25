Dünya DEAŞ çocuklarını PKKlı yapıyorlar
BARIŞ PINARI HAREKATI

DEAŞ çocuklarını PKK’lı yapıyorlar

PKK, DEAŞ’lıların 10 yaşın üstündeki çocuklarını Barış Pınarı Harekâtı bölgesine götürüp Türk askeriyle savaşması için silahlandırmış. Haseke’deki Hol Kampı’ndan kaçan terör örgütü DEAŞ mensubu Özbekistan uyruklu D.S., PKK’nın, bu çocukları ailelerinden zorla kopardığını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolündeki Hol Kampı'ndan kaçan DEAŞ mensubu kadın, kampta yaşayan ve zorla ailelerinden koparılan 10 yaşın üstündeki çocuklara silahlı eğitim verildiğini, bu çocukların Barış Pınarı Harekâtı bölgesine götürülüp Türk askeri ve Suriye Milli Ordusu'na karşı kullanıldığını ifade etti. Özbekistan uyruklu D.S, eşi S.S. ile önce Dubai daha sonra Danimarka'da yaşadı, ardından Türkiye'ye geldi. Bir süre İstanbul'da oturan çift, daha sonra DEAŞ'a katılmak için Suriye'ye geçti. DEAŞ'a katılan eşi S.S'nin Deyrizor'a yapılan hava saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından D.S, PKK mensuplarınca Haseke kentindeki Hol Kampı'na götürüldü. Bir süre önce kamptan kaçan D.S, Türkiye'ye girerken güvenlik güçlerince yakalandı. Kampta şahit olduklarını anlatan D.S. şu bilgileri verdi:

10 YAŞ ÜSTÜNDEKİLER

"YPG/PKK, kampta yaşayan ve zorla ailelerinden koparılan 10 yaşın üstündeki çocuklara silahlı eğitim veriyordu. Daha sonra oradaki teröristlerden öğrendik ki eğitim verdikleri bu çocukları Barış Pınarı Harekâtı bölgesine götürüp Türk askeri ve Suriye Milli Ordusu ile savaştırmışlar. Kampta bizim bulunduğumuz bölümde Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Tunus, Cezayir, Doğu Türkistan, Arnavutluk, Kazakistan, Fransa ve bazı Avrupa ülke vatandaşlarından tahminimce 20 binden fazla kadın ve çocuk vardı. İnsanlık dışı muamelelere maruz kalıyorduk. Orada hasta olanlara bakılmıyordu. Hastalık bulaşan çok sayıda kadın ve çocuk yaşamını yitirdi."

KAÇIP SINIRA GELDİM

  • "PKK mensupları kaldığımız odalara gelip paramızı ve değerli eşyalarımızı zorla alıyorlardı. Karşı çıkanları da silahla vuruyorlardı. Böyle çok sayıda kadın ve çocuk hayatını kaybetti. Çocuklarımın PKK'lılarca zorla alıkonulmaması için kamptan kaçmaya karar verdim. 12 Ekim'de bir kaçakçıya, gizlediğim ziynet eşyalarımı ve paralarımı verdim. Bu kişi bizi Kilis'in Elbeyli ilçesi sınır hattına getirdi. Türkiye'ye illegal giriş yaparken güvenlik güçlerince yakalandım. DEAŞ'a eşimden dolayı katıldım ancak hiçbir kanlı eylemde yer almadım. Tek isteğim ülkemde çocuklarımın iyi bir yaşam sürmesidir."

Katili ABD'ye götürecekler
DÜNYA
Katili ABD'ye götürecekler
Katili ABDye götürecekler

Katili ABD'ye götürecekler

Trump teröristbaşının sözde oğlunu ağırlamaya hazırlanıyor.
30 kmden sonra da takipteyiz!

30 km'den sonra da takipteyiz!

​Teröristler gittiği yerler de IHA/SİHA gözetiminde olacak.
YPG saflarını terk edecekler

YPG saflarını terk edecekler

​Terör örgütü içerisindeki 30 binden fazla Arap çıkış yolu arıyor.
Artık bu oyun bitti

Artık bu oyun bitti

​Ne zamandan beri bu teröristlerle dost oldunuz?
İyi ki varsın Eren

İyi ki varsın Eren

PYD'yi destek​leyen aktivistin grafitisinin yerine 'İyi ki varsın Eren' yazılı pankart asıldı.
9 adımda normalleşme

9 adımda normalleşme

​Güvenli bölgeye ilk etapta 1 milyon kişi dönecek.
Hala oradalar

Hala oradalar

​Mutabakatın ardından iki gün geçmesine rağmen PKK'lı teröristler halen bölgede.
Tüneller<br>Vietnam taktiği

Tüneller
Vietnam taktiği

​Rasulayn ve Tel Abyad'da arazi tarama faaliyetlerine hız verildi.
DEAŞ çocuklarını PKK’lı yapıyorlar

DEAŞ çocuklarını PKK’lı yapıyorlar

10 yaşındaki çocukları zorla eğitip, Türk askeri ve SMO'ya karşı kullandılar.
İsrail'in<br>siber üssü BAE

İsrail'in
siber üssü BAE

İran, Katar ve Hürmüz Boğazı'nı izliyorlar.

Para AVM’de değil tarımda

Para AVM’de değil tarımda

​Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli gençlere çağrı yaptı.
Irak’ta kırmızı alarm

Irak’ta kırmızı alarm

​Bugün Irak'ta büyük çaplı gösteriler bekleniyor.
Mazlum denen terörist teslim edilmeli

Mazlum denen terörist teslim edilmeli

Erdoğan: Kırmızı bültenle aranıyor, ABD onu bize teslim etmeli.
Turu zora soktu

Turu zora soktu

​Trabzonspor sahasında Krasnodar'a 2-0 kaybetti.
Başakşehir <br>UEFA'ya selam çaktı!

Başakşehir
UEFA'ya selam çaktı!

Avrupa kupaları grup aşamasındaki ilk galibiyetimizi elde ettik.
NATO toplantısında asker selamı

NATO toplantısında asker selamı

Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda asker selamı verdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.