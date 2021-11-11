Demir değil kağıttan kubbe!

ABD ordusu, bölgeyi Çin füzeleri tehdidinden korumak için oluşturmaya çalıştığı ‘’hava savunma duvarının’’ bir parçası olarak İsrail menşeli hava savunma sistemi Demir Kubbe’yi ABD’nin Pasifik’teki adası Guam’a konuşlandırarak test etti.

The Wall Street Journal’ın haberine göre Demir Kubbe, Çin’den fırlatılan balistik füzelere karşı etkili olamazken, Çin bombardıman uçaklarından fırlatılan seyir füzelerine karşı da yetersiz kaldı. ABD yetkilileri, İsrail sisteminin başarısız olması üzerine Demir Kubbe’den vazgeçti ve Dynetics tarafından geliştirilen bir sistemle yoluna devam etmeye karar verdi.