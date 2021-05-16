Dünya Demokrat Senatör Bernie Sanderstan ABD yönetimine İsrail tepkisi
AMERİKA

Demokrat Senatör Bernie Sanders'tan ABD yönetimine İsrail tepkisi

ABD'li Demokrat Senatör Bernie Sanders, İsrail'e yıllık yaklaşık 4 milyar dolar askeri yardım sağlayan ABD yönetimini, "ABD yardımlarını insan hakları ihlallerini desteklemek için kullanmak yasa dışıdır." sözleriyle eleştirdi.

Haber Merkezi AA
Demokrat Senatör Bernie Sanderstan ABD yönetimine İsrail tepkisi
Bernie Sanders

İsrail'in Gazze'de Filistinlileri hedef alan saldırıları devam ederken ABD Kongresindeki bazı Demokrat isimlerin Joe Biden yönetimine İsrail konusundaki tepkileri sürüyor.

Senatodaki önemli Demokratlardan Vermont Senatörü Sanders, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze'deki yıkım insafsızca. Acil ateşkes çağrısında bulunmalıyız. Filistinlilerin ve İsraillilerin öldürülmesi son bulmalı. İsrail'e yaptığımız yıllık neredeyse 4 milyar dolarlık askeri yardıma da yeniden yakından bakmalıyız. ABD yardımlarını insan hakları ihlallerini desteklemek için kullanmak yasa dışıdır." değerlendirmesini yaptı.

Filistinli çocukların feryadı hiç değişmedi: Babamı istiyorum
OYNAT 02:26
Filistinli çocukların feryadı hiç değişmedi: Babamı istiyorum
Gazze'de yaşanan insanlık suçu akıllara yıllar önce Filistinli kızın okuduğu şiiri getirdi. İşgalci İsrail'in zindanları suçsuz yere yatan Filistinli babalar ile dolu. Kimi çocuklar babasız kaldı kimileri ise yollarını gözlüyor. Son olaylarda ise İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 55'i çocuk, 33'ü kadın olmak üzere 188'e yükseldi.

İsrail'e tepkiler

  • Öte yandan Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Rashida Tlaib, Gazze'deki İsrail saldırılarının İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun iktidarda kalması amacıyla yapıldığını savunan paylaşımı Twitter hesabından "Hakikat" diyerek yeniden paylaştı.
  • Bir diğer Demokrat vekil Alexandria Ocasio-Cortez de Twitter hesabından kendisini eleştiren Amerikan MSN kanalına yanıt vererek, "İsrail'in ırkçı bir devlet olduğunun birçok uluslararası kuruluş tarafından dile getirildiğini" belirtti.
  • Ocasio-Cortez, İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) konuyla ilgili raporuna atıf yaparak İsrail'e yönelik eleştirisine pek çok delil olduğunu kaydetti.

ABD'den 'Filistin' açıklaması: Krize son vermek için yorulmaksızın çalışıyoruz
DÜNYA
ABD'den 'Filistin' açıklaması: Krize son vermek için yorulmaksızın çalışıyoruz

Yahudiler ayakta: 'Nakba'yı bitirmek için mücadele eden Filistinlilerin yanındayız'
DÜNYA
Yahudiler ayakta: 'Nakba'yı bitirmek için mücadele eden Filistinlilerin yanındayız'

İsrail'in saldırılarında şehit olanların sayısı 192'ye yükseldi
DÜNYA
İsrail'in saldırılarında şehit olanların sayısı 192'ye yükseldi

Abone Ol Google News
Yahudiler ayakta

Yahudiler ayakta

'Nakba'yı bitirmek için mücadele eden Filistinlilerin yanındayız'
Ölüleri koyacak yer yok!

Ölüleri koyacak yer yok!

​Ganj Nehri kıyılarına gömülmüş yüzlerce ceset ortaya çıktı.
Alman polisinden psikolojik rahatsızlığı olan Türk vatandaşına sokak ortasında şiddet

​Liverpool kalecisi son dakikada galibiyeti getirdi.

​Sayılar her geçen gün azalıyor.

​Maç sonundaki görüntüsü tartışma çıkardı.

​Gümrük muhafaza ekiplerinden kaçamadılar.

A Milli Takım'a alınmamıştı 27 gole ulaştı.

​Sağlık Bakanlığı aşıda son durumu açıkladı.

Filistin'de ​şehit sayısı 192'ye yükseldi.

CHP'li Veli Ağbaba, yasağı unutup aleme daldı.

Kayseri'de panik anları

Kayseri'de panik anları

Pencereden tüfekle rastgele ateş açtı, bir kişiyi yaraladı.
Ümmet bizden liderlik bekliyor

Ümmet bizden liderlik bekliyor

​Bakan Çavuşoğlu'ndan Filistin açıklaması.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Ruhani'yle görüştü.
BM yine ortaya konuştu

BM yine ortaya konuştu

İsrail'in katliamlarından bahsetmeden 'derhal son verin' çağrısı yaptı.
Filistin'den BMGK'ye
Dünya

Filistin'den BMGK'ye "İsrail'e silah ambargosu uygulayın" çağrısı

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) "savaş suçu" işlemekle suçladığı İsrail'e yaptırım ve silah ambargosu uygulaması çağrısı yaptı. Maliki yaptığı açıklamada, "Kendinizi neden bizim yerimize koymuyorsunuz? Ülkeniz işgal altında olsa, halkınız zulme uğrasa, katledilse ne yapardınız? Bağımsızlığınız için zulme son vermek için ne yapardınız?" ifadelerini kullandı.
Filistinliler için 'Online Küresel Eylem' yayını: Dünyanın dört bir yanından katıldılar
Dünya

Filistinliler için 'Online Küresel Eylem' yayını: Dünyanın dört bir yanından katıldılar

Nakba, 73’üncü yılına İsrail’in kanlı saldırıları ile girdi. Yüzlerce Filistinli canından olurken, 10 binlerce kişi saldırılar nedeni ile evsiz kaldı. Bu günü anmak ve Filistinlilerin yanında olmak için dünyanın dört bir yanından 900 kişi 'online küresel eylem' programı gerçekleştirdi. Filistin Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen yayında derneğin başkan yardımcısı Louise Reagan, ''Bu bir online küresel eylem yayınıdır. Burada mükemmel insanlar var. Çok sayıda insan toplandı'' dedi.
CHP'li Veli Ağbaba'dan sokağa çıkma yasağında içkili alem
Gündem

CHP'li Veli Ağbaba'dan sokağa çıkma yasağında içkili alem

Sokağa çıkma yasağında CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, kendisine özel müzisyen tutup içkili alem tertipledi. CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde Ağbaba, sokakta saz eşliğinde içkisini yudumlarken görüldü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.