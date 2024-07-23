Demokratlarda Kamala çatlağı

ABD'de seçim yarışı kızıştı. ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık yarışından çekilmesi için haftalardır süren baskılara direndikten sonra nihayet havlu attı. Biden’ın çekilme kararından önce, en az 30 Temsilciler Meclisi üyesi, beş senatör ve aralarında ünlü aktör George Clooney’nin de bulunduğu bağışçılar, açıkça çekilmesi gerektiğini söylemişti. Biden'ın adaylıktan çekildiğini açıklamasının ardından Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in adaylığı ön plana çıkarken Demokrat Parti ikiye bölündü. Harris'in olası başkanlık adaylığına sessiz kalanlar arasında partinin güçlü isimleri bulunuyor. Başkan adaylığının en güçlü ismi Harris’in yardımcı adayları da gündemdeki bir diğer konu. Cumhuriyetçiler ise adaylıktan çekilen Biden’ın başkanlıktan da istifa etmesi yönünde çağrıda bulundu.

CLINTON AİLESİ HARRIS’IN ARKASINDA

ABD Başkanı Joe Biden'ın, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekilmesi ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e desteğini açıklamasının ardından, Harris'e destekte bulunanların yanında adaylığı için sessiz kalanlar da oldu. Söz konusu durum, “Demokratlar ikiye bölündü” yorumuna neden oldu. Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi Hillary Clinton, yaptıkları yazılı açıklamada, başkanlığı döneminde çok büyük başarılar kaydettiğini belirttikleri Joe Biden'a teşekkür etti ve ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e tam destek verdiklerini bildirdi. Eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Senatör Elizabeth Warren, Haley Stevens, California Temsilcisi Mike Levin, Delaware Temsilcisi Lisa Blunt Rochester gibi hatrı sayılır kimseler de Başkan Yardımcısı’na destek mesajları yayınladı.

OBAMA VE BLINKEN SESSİZ KALDI

Eski ABD Başkanı Barack Obama yazılı açıklamasında, ABD tarihinin en önemli başkanlarından biri olduğunu belirttiği Biden'ın bu seçimde de risklerin farkında olduğunu ifade etti fakat açık şekilde Harris'in adaylığına desteğini belirtmedi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Biden'ın "tarihi başarılara imza attığını ve ABD'nin dünyada liderliğini restore ettiğini" ifade ettiği paylaşımında, Kamala Harris'e destek konusunda sessiz kaldı. Eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de Harris'e destek konusunda sessiz kalanlar arasında yer aldı. Michigan Valisi Gretchen Whitmer, Senato Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer ve birçok isim de Harris konusunda yorumda bulunmadı.

SOROS'TAN DESTEK GELDİ

Washington Senatörü Patty Murray ise Biden'ın "meşaleyi devretme isteğine" saygı duyduğunu ve başkanlık için yüzde yüz Harris'i desteklediğini vurguladı. Minnesota Temsilcisi Ilhan Omar de Biden'a teşekkür ederek, Demokratların adayı olarak Harris'i desteklemek ve kasımda Trump'ı yenmek için onunla çalışmak için heyecanlı olduğunu dile getirdi. İş dünyasından da çok sayıda isim Harris’e desteğini açıkladı. New York'tan Demokratik adaylara yıllardır yüz binlerce dolar bağışta bulunan Betty Cotton da Biden'ın cesur bir karar verdiğini belirterek, Harris'in harika olacağını ifade etti. AAPI Zafer Vakfı Kurucusu Shekar Narasimhan da Demokrat adaylara ve Biden'a seçim kampanyalarında milyonlarca bağış yaptı. Narasimhan, X sosyal medya hesabında, Harris'i desteklemekten onur duyduğunu dile getirdi. İş insanı George Soros, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Hepimiz için Kamala Harris etrafında birleşmenin ve Donald Trump'ı yenmenin zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

KAMALA TRUMP’LA BAŞ EDEMEZ

Diğer yandan Axios’un, Biden’ın ekibindeki 3 üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Biden, Harris’in Trump karşısında başarılı olamayacağını düşündüğü için adaylıktan çekilme konusunda isteksiz davrandı. Haberde Biden’ın bu konuda ciddi baskı altında kaldığı, Demokratların Harris için adaylık çalışmalarını dahi yaptığı, fakat Biden’ın bu baskıya uzun süre dayandığı ifade edildi. Haberde Demokratlar içinde ciddi bir zümrenin Biden ile aynı görüşte olduğu da belirtildi.

Başkanlıktan da istifa et

Biden'ın, adaylıktan çekildiğini duyurması üzerine Cumhuriyetçiler "Biden, adaylığa uygun değilse, başkanlığa da değildir, istifa etmelidir" yönünde mesajlar vermeye başladı. ABD Kongresi Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson, X hesabından yaptığı paylaşımda, Demokrat Partinin, adayını seçime 100 gün kala seçimlerden çıkardığını yazdı. Johnson, "Joe Biden, Başkanlığa aday olmaya uygun değilse, Başkan olarak hizmet etmeye de uygun değildir. Derhal görevinden istifa etmelidir" ifadelerini kullandı. Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçiler’in başkan adayı Donald Trump, Biden'ın seçim yarışından çekildiğini duyurmasının ardından Social Truth sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Biden'ın 2020'de "yalanlar ve yalan haberler" sayesinde başkanlığı kazandığını belirten Trump, doktoru ve çevresindekilerin Biden'ın başkan olmayacağını bildiğini ifade etti.

Gavin Newsom

YARDIMCISI KİM OLACAK

Harris'in başkan adayı olması yüksek ihtimal görülse de, henüz kesinleşmiş bir durum yok. Parti, Kamala Harris üzerinde uzlaşırsa, yanıt bekleyen bir diğer soru da başkan yardımcısı adayının kim olacağı. California Valisi Gavin Newsom, Biden yönetiminin en ateşli destekçilerinden biri. Sık sık televizyonlara çıkıp, Biden’ı öven Newsom’ın başkan yardımcılığı için en güçlü isim olması bekleniyor. Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg’in de adaylık için güçlü diğer isimlerden biri. Buttigieg, bakanlığı sırasında bir dizi krizi yönetti. Ohio’da bir trenin devrilmesi, Baltimore Köprüsü’nün çökmesi ve Southwest Havayolları’nın 2022’deki tarife krizinde, yönetimin yüzü oldu.







