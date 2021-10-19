Dendias ABD’yi ele verdi

Ege ve Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin uluslararası hukuktan doğan haklarını korumasını hazmedemeyen Yunanistan’ın Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ABD’yi açığa düşürdü. Washington ile güncelledikleri savunma iş birliği anlaşmasının niteliğine ilişkin Yunan Ta Nea ve Kathimerini gazetelerine açıklamalarda bulunan Yunan Bakan, hedefin Batı Trakya ve Türkiye’ye yakın adalarda ABD üsleri açmak olduğunu ortaya koydu. Dendias, “Türkiye’nin tepkileri ABD için çok önemli olsaydı askeri güçlerin kullanımı için Meriç sınır bölgesinden birkaç kilometre ötedeki Dedeağaç’ı ya da Doğu Akdeniz’in kalbindeki Suda Deniz Üssü’nü seçmezdi” sözleriyle Washington’ın niyetini ifşa etti.

BATI TRAKYA’YA YERLEŞİYOR

Yunan Bakan, anlaşmayla ABD’nin Asya’daki faaliyetlerini azaltmasına karşılık, Kuzeydoğu Yunanistan’da ve Batı Trakya’da askeri varlığını güçlendirdiğine işaret etti. Dendias’ın, Dedeağaç’ta kurulan ABD askeri üssünün Meriç nehrine birkaç km uzakta olduğuna özellikle vurgu yaptığı görüldü. Bu durumun ikili ilişkileri olumlu etkilediğini belirten Dendias, “İlişkilerimiz şimdi çok daha stratejik bir kimliğe büründü. Asya’dan, Afganistan’dan, Irak’tan çekiliyor görünen ABD, kuvvetlerini Yunanistan topraklarına yerleştiriyor. Bu uzunca bir süreyle böyle olacak” dedi.

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AMERİKAN ŞEMSİYESİNE SIĞINDI

ABD’nin himayesinde olduklarını defaaten dile getiren Dendias, orta büyüklükte bir ülke olduklarını ancak istiktarsız bir bölgede bulunduklarını belirtti. Güneydoğu Akdeniz’de Amerikan varlığının hâlâ gerekli olduğunu belirten Yunan Bakan, “Eğer bir ülke Yunanistan’a saldırmayı düşünürse ABD askerilerinin de ülkemizde konuşlu olduğunu dikkate almak zorunda” dedi.

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Dedeağaç’a askeri yığınak

Yunan basınında yer alan habere göre, ABD’den Yunanistan’ın Dedeağaç Limanı’na ilerleyen günlerde, “bugüne dek görülmemiş büyüklükte” geniş çaplı askeri sevkiyat gerçekleştirilecek. Sevkiyat kapsamında ABD’nin, Romeo, Sikorsky, Chinook tipi helikopterler ile M1 Abrams tipi tank dahil olmak üzere çok sayıda askeri araç ve teçhizatı bölgeye sevk edeceği belirtildi. Geçen temmuz ayında 400 adet zırhlı araç Dedeağaç’a ABD tarafından nakledilmişti. ABD’nin Girit dışında Çanakkale Boğazı’na yakın mesafede bulunan Semadirek (Samothraki) Adası’na da askeri üs kuracağı Yunan medyasında iddia edildi.

Ahmet Mete

İskeçe’de ezan tehdit altında

İskeçe seçilmiş müftüsü Ahmet Mete, Yunan makamlarının Batı Trakya’daki Müslüman Türk azınlığın temel hak ve özgürlüklerini baskı altına aldığını belirtti. Mete, bölgedeki seçilmiş müftüler olarak güçlerini halktan aldıklarını vurgulayarak, “Batı Trakya’da bir Türklük vardır. Bu Türklüğü yaşatmanın yolu da bunun bilinmesi, destek çıkılması, konuşulmasıdır. Bunu tüm ‘Türküm’ diyenlere söylemek istiyorum. ‘Müslümanım’ diyenlere de söylemek istiyorum. Batı Trakya’da Müslümanlık vardır, cami vardır, okul, ezan vardır. Fakat bunların hepsi tehdit altında. Bir ezan okunması için kaç defa imam emniyete çağırılıyor, bunu bilmek lazım” ifadelerini kullandı.