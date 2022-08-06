Dünya Deniz kaplumbağalarında dişi artışı
AMERİKA

Deniz kaplumbağalarında dişi artışı

ABD’nin Florida eyaletinde yüksek sıcaklıklar dünyaya gelen deniz kaplumbağalarının çoğunluğunun dişi olmasına yol açtı.

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Dış Haberler Yeni Şafak
Deniz kaplumbağalarında dişi artışı
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Bilim insanlarına göre dişi kaplumbağalardaki ani artış, bazı plajlardaki kumları önemli ölçüde ısıtan, sıcak hava dalgalarının bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Ulusal Okyanus Servisi’ne göre, bir kaplumbağanın yumurtaları 27 derecenin altında kuluçkaya yatarsa kaplumbağa yavruları erkek; 31 derecenin üzerinde kuluçkaya yatarsa dişi olarak doğuyor. Eşit olmayan erkek-dişi oranının, deniz kaplumbağası popülasyonunu olumsuz etkilemesi bekleniyor.

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