Deniz kaplumbağalarında dişi artışı

Bilim insanlarına göre dişi kaplumbağalardaki ani artış, bazı plajlardaki kumları önemli ölçüde ısıtan, sıcak hava dalgalarının bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Ulusal Okyanus Servisi’ne göre, bir kaplumbağanın yumurtaları 27 derecenin altında kuluçkaya yatarsa kaplumbağa yavruları erkek; 31 derecenin üzerinde kuluçkaya yatarsa dişi olarak doğuyor. Eşit olmayan erkek-dişi oranının, deniz kaplumbağası popülasyonunu olumsuz etkilemesi bekleniyor.