Derin lobiden Omar’a linç

Demokrat Parti’den Temsilciler Meclisi üyesi seçilen İlhan Omar’a kendi partisinin dahi sahip çıkamaması, İsrail lobisinin ABD siyasetini nasıl zehirlediğine dair güçlü bir örnek oldu. ABD Temsiciler Meclisi’nin ilk başörtülü Müslüman kadın üyesi unvanını alan Omar, inancı sebebiyle hakaret ve eleştirilere maruz kalmış, son olarak Cumhuriyetçi Senato lideri Senatör Kevin McCarthy tarafından anti-semitizm ile suçlanmıştı. Omar ise, Yahudi lobilerinin çatı kuruluşu AIPAC’ın ABD siyasetini lobi faaliyetleri ile fonladığına dikkat çekmişti. Omar’ın bu ifadesini anti-semitizm olarak değerlendiren birçok Cumhuriyetçi kongre üyesi Omar’a tepki göstermiş, Demokrat Temsilciler Meclisi lideri Nancy Pelosi başta olmak üzere Demokrat siyasetçiler de Omar’ın özür dilemesini istemişti. Bu gelişmelerin ardından Omar, Amerikalı Yahudilerden özür dilemek zorunda bırakıldı.

ESAS HEDEF O KRİTİK KOLTUK

Omar linç girişimine karşın, lobi yapan firmaların ABD siyasetine verdiği zarar konusundaki sözlerinin ise arkasında olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: “Amerikan İsrail Halkla İlişkiler Komitesi (AIPAC), Ulusal Tüfek Derneği (NRA) veya fosil yakıt endüstri lobilerinin siyasetimizdeki problemli rolünü vurgulamaya devam edeceğim. Çok uzun zamandır devam eden bu konuyu dikkate almalıyız.” İlhan Omar’a Yahudi lobisi ve aşırı sağ siyasilerin saldırısının ardında ise Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi’nde sahip olduğu koltuk olduğu biliniyor. İsrail’in Filistin’de yürüttüğü işgal ve soykırım politikasına karşı duruşuyla bilinen Omar’ın söz konusu kritik koltukta yer alması, lobiler tarafından İsrail çıkarlarına zarar vereceği korkusu taşıyor.

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TRUMP AÇIKÇA TEHDİT ETTİ



ABD Başkanı Donald Trump da yakın ilişki içinde olduğu İsrail lobisine kayıtsız kalamadı. Trump, Müslüman Kongre üyesi İlhan Omar’ın İsrail lobisinin ABD’de Kongre üzerindeki etkisi üzerine yaptığı yorumlara sert tepki gösterdi. Başkan Trump, Texas eyaletinde düzenleyeceği mitinge giderken uçakta konuştu. Trump, bir soru üzerine “Bence o (İlhan Omar) kendisinden utanmalı. Berbat bir açıklamaydı ve özrün de yeterli olduğunu düşünmüyorum” sözleriyle tehdit etti. Trump, kabine toplantısında basın mensuplarına gündemi değerlendirirken de Omar’a tehditlerini sürdürdü. ABD Başkanı, İlhan Omar’ın Kongre’den ya da görev yaptığı komiteden istifa etmesi gerektiğini savunarak “Anti-semitizmin ABD Kongresi’nde yeri yok” dedi.

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