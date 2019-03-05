Dünya Ders süresince öğrencisinin bebeğini taşıdı
AMERİKA

ABD'de ​bir öğretmen ders süresince öğrencisinin bebeğini taşıdı

Ders süresince öğrencisinin bebeğini taşıdı

ABD'deki bir üniversitede öğrencisinin bakıcı bulamadığı için sınıfa getirmek zorunda kaldığı bebeğini ders boyunca taşıyan öğretim üyesinin fotoğrafı sosyal medyada çok fazla kişi tarafından beğenildi ve paylaşıldı. Bebeği taşıyarak ders anlattığı fotoğrafların sosyal medyada yayılmasından sonra öğretim üyesi Nathan Alexander'a tebrik ve takdir mesajları yağdı.

Haber Merkezi Diğer
Öğretmen Alexander, ders boyunca bebeği kucağında taşıdı.
Öğretmen Alexander, ders boyunca bebeği kucağında taşıdı.

ABD'deki bir üniversitede öğrencisinin bakıcı bulamadığı için sınıfa getirmek zorunda kaldığı bebeğini ders boyunca taşıyan öğretim üyesinin fotoğrafı sosyal medyada viral oldu.

  • Olay, ABD'nin Georgia Eyaleti'ndeki sanat okulu Morehouse Üniversitesi'nde gerçekleşti.

Amerikan basınında çıkan haberlere göre baba Wayne Hayer, bakıcı bulamayınca bebeği Assata'yı derse götürmek zorunda kaldı, durumunu öğretim üyesine açıkladı.

Bebek kucağında ders anlattı

Öğretim üyesi Nathan Alexander, öğrencisinin 'iyi bir şekilde not alabilmesi için' 50 dakikalık ders boyunca bebeği tutmayı önerdi.

Bebeği taşıyarak ders anlattığı fotoğrafların sosyal medyada yayılmasından sonra Alexander'a tebrik ve takdir mesajları yağdı.

ABD merkezli internet sitesi Buzzfeed'e yaptığı açıklamada çocuğunun olmadığını ifade eden Alexander, "Ağlamaya başlayacağından endişelendim ama mükemmel geçti. Son derece iyi huyluydu" dedi.

Morehouse Üniversitesi, tarihsel olarak siyah erkeklerin gittiği bir sanat okulu olarak biliniyor.

Okulun ünlü mezunları arasında Amerikalı yurttaş hakları lideri Martin Luther King Jr de bulunuyor.

İki işte çalışan tam zamanlı öğrenci bir baba

34 yaşındaki öğretim üyesi Alexander'ın kızına bakabilmek için sık sık dersi erken terk ettiğini fark edince Hayer'a bebeğini sınıfa getirebileceğini söylediği de bildirildi.

Baba Hayer'ın tam zamanlı olarak okula devam etmenin yanı sıra iki işte birden çalıştığı öğrenildi.

Amerikan CNN televizyonuna verdiği röportajda Alexander, "Bu fotoğraf ebeveynlerin her gün neler yapmak zorunda olduğunu ve bu nedenle düşük bir ücret karşılığında çocuk bakımından faydalanabilmenin önemini hatırlatması açısından önemli" dedi.

REKLAM

Buzzfeed'e yaptığı açıklamada ise bebeği aşağı yukarı hoplattığını anlatan Alexander, ders sırasında bebeğin uykuya dalmasıyla ilgili espri yaptığını da anlattı:

"Uykuya dalmaya başladığı zaman sınıfa 'Sanırım şimdi sıkıcı olmaya başlıyorum' dedim."

Fotoğrafın sosyal medyada yayılmasının ardından profesöre destek mesajları yağdı.

Sosyal medyadan öğrencilerine bebek bakımı için destek vermeye hazır olduğunu söyleyen başka öğretmenler de oldu.

Assata'nın annesi Firda Hayer, Facebook üzerinden yayımladığı bir mesajla öğretim üyesi Alexander'a ve diğer sosyal medya kullanıcılarına destekleri için teşekkür etti.

Alexander, Twitter paylaşımında 'sevgi dolu mesajlara' teşekkür etti', Atlanta Journal-Constitution gazetesine yaptığı açıklamada ise, "Ben bir istisna değilim. Öğretmenlerin hepsi her gün bunu farklı yollarla yapıyorlar" dedi.

Yeni Arap Baharı yolda

Yeni Arap Baharı yolda

​ABD'li gazete Washington Post'ta dikkati çeken makale.
Trump kendisiyle çelişiyor

Trump kendisiyle çelişiyor

​Bakan Pekcan'dan ABD'nin Türkiye kararına tepki.
Yaya geçitlerine yeni düzenleme

Yaya geçitlerine yeni düzenleme

​Yayaya yol vermem, basar geçerim dönemi bitecek.
Okula başlamayaşı değişiyor

Okula başlamayaşı değişiyor

Bakan Selçuk: Yeni düzenleme üzerine çalışıyoruz.
İmamoğlundan Albayraka ziyaret

İmamoğlundan Albayraka ziyaret

İmamoğlu, Albayrak Medya Grubu'na nezaket ziyaretinde bulundu.
Yunanistanla ilişkiler düzelmeli

Yunanistanla ilişkiler düzelmeli

​Savunma Bakanı Akar'dan önemli açıklamalar.
3 ayda3üncü otelini sattı

3 ayda3üncü otelini sattı

​Alman turizm devine satışına onay çıktı.
100 dolara satışta

100 dolara satışta

​Çin'in yeni akıllı telefonu bütçe dostu olacak.

Anında karşılık verdik

Anında karşılık verdik

​MSB: Teröristler Tel Rıfat'ta taciz ateşi açtı.
Göreve hazırım

Göreve hazırım

G.Saray'ın eski futbolcusu TFF Başkanlığına talip.
Nefes kesti

Nefes kesti

​Türkiye'nin en büyük deniz tatbikatı devam ediyor.
Teröristi yakalat ödülü kap

Teröristi yakalat ödülü kap

​Teröristlerin öldürülmesine ya da yakalanmasına yardım eden vatandaşlar ödüllendiriliyor.
Türkiyeyi çıkartmak istiyor

Türkiyeyi çıkartmak istiyor

​Trump mektup gönderdi: Türkiye'nin gelişmiş ekonomisi var.
İstinat duvarı çöktü altından tarih çıktı

İstinat duvarı çöktü altından tarih çıktı

​Mardin'de tarihi mescidin kalıntıları bulundu.
Solucan gübresi için memurluğu bıraktı

Solucan gübresi için memurluğu bıraktı

​Her şeyi geride bırakıp girişimciliğe başladı.
Gelince ilk ben yapacağım

Gelince ilk ben yapacağım

Çavuşoğlu'ndan Avusturya'ya 'Bozkurt' tepkisi: Bizim sembollerimizi kimse yasaklayamaz.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.