Deutsche Welle "Avrupa’da ifade özgürlüğü yok" diyen gazeteciyi kovdu

Filistinli gazeteci Maram Salem'in işine, Yahudi karşıtı olmakla suçlanmasının ardından Alman medya ağı Deutsche Welle (DW) tarafından son verildi. Ancak asıl gerekçe, gazetecinin Avrupa'da ifade özgürlüğü olmadığını savunduğu sözleri.
YAHUDİ KARŞITLIĞIYLA SUÇLANDI
Almanya'da bir gazeteci, Salem'i ve meslektaşlarını Yahudi düşmanlığı ve İsrail karşıtı olmakla suçlayan bir rapor yayınladı. İddialar, Facebook'ta yayınlanan yorumlara dayanıyordu. Çalışanlarının kişisel sosyal medya profillerini inceleyeceğini duyuran DW, ardından da işten çıkarılmalarına yönelik karar aldı.
İSRAİL'İN ADI BİLE GEÇMİYOR
Filistinli gazeteci, anti-semitizm iddialarına yol açan gönderide Yahudilerden veya İsrail'den hiç bahsedilmediğini, yalnızca Avrupa'daki ifade özgürlüğüne yönelik tehdide değindiğini söyledi.
SÖZDE ÖZGÜRLÜK SAVUNUCUSU
Filistinli kimliği nedeniyle hedefe konulduğunu belirten gazeteci, "Özgürlük çağrısı yapan uluslararası bir medya şirketinin Avrupa'da ifade özgürlüğünü eleştirdiği için bir çalışanını ihraç etmesi nasıl mümkün olabilir?" diye sordu.