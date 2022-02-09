Dünya Deutsche Welle "Avrupada ifade özgürlüğü yok" diyen gazeteciyi kovdu
AVRUPA

Deutsche Welle "Avrupa’da ifade özgürlüğü yok" diyen gazeteciyi kovdu

Alman kamu yayıncısı Deutsche Welle, "Avrupa’da ifade özgürlüğü yok" eleştirisinde bulunan Filistinli gazeteci Maram Salem'i kovdu. Filistinli gazeteci, üstüne bir de anti-semitist olmakla suçlandı. Ancak kovulma gerekçesi olan sosyal medya paylaşımında Yahudi karşıtlığı olarak yorumlanacak ifadeler bir kenara, İsrail'den dahi bahsedilmiyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Deutsche Welle Avrupa’da ifade özgürlüğü yok diyen gazeteciyi kovdu
Maram Salem

Filistinli gazeteci Maram Salem'in işine, Yahudi karşıtı olmakla suçlanmasının ardından Alman medya ağı Deutsche Welle (DW) tarafından son verildi. Ancak asıl gerekçe, gazetecinin Avrupa'da ifade özgürlüğü olmadığını savunduğu sözleri.

YAHUDİ KARŞITLIĞIYLA SUÇLANDI

Almanya'da bir gazeteci, Salem'i ve meslektaşlarını Yahudi düşmanlığı ve İsrail karşıtı olmakla suçlayan bir rapor yayınladı. İddialar, Facebook'ta yayınlanan yorumlara dayanıyordu. Çalışanlarının kişisel sosyal medya profillerini inceleyeceğini duyuran DW, ardından da işten çıkarılmalarına yönelik karar aldı.

İSRAİL'İN ADI BİLE GEÇMİYOR

Filistinli gazeteci, anti-semitizm iddialarına yol açan gönderide Yahudilerden veya İsrail'den hiç bahsedilmediğini, yalnızca Avrupa'daki ifade özgürlüğüne yönelik tehdide değindiğini söyledi.

SÖZDE ÖZGÜRLÜK SAVUNUCUSU

Filistinli kimliği nedeniyle hedefe konulduğunu belirten gazeteci, "Özgürlük çağrısı yapan uluslararası bir medya şirketinin Avrupa'da ifade özgürlüğünü eleştirdiği için bir çalışanını ihraç etmesi nasıl mümkün olabilir?" diye sordu.

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