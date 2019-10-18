Dünya Devletimizin ve şanlı ordumuzun yanındayız
BARIŞ PINARI HAREKATI

Devletimizin ve şanlı ordumuzun yanındayız

İstanbul Kuyumcular Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Atayık, yaptığı yazılı açıklamayla, Barış Pınarı Harekatı’na destek verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mustafa Atayık
Mustafa Atayık

Türk devleti ve Türk ordusunun bugüne kadar adım attığı her yere barış, huzur ve güvenlik götürdüğünü belirten Atayık, Türkiye’nin hiçbir devletin toprağında gözü olmadığını aktardı. Atayık, “Devletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Suriye’nin kuzeyinde kurulması için uğraş verilen terör koridorunu ortadan kaldırmak, bölge ve dünya barışına katkı sağlamak amacıyla Fırat Nehri’nin doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na ülkemizin 81 ilinde faaliyet gösteren 40 bin kuyumcuyu temsil eden kuyumcu oda ve dernekleri olarak destek veriyoruz. Devletimiz ve şanlı ordumuzun bu kararlı ve güçlü duruşunun yanındayız. Yanında olmaya da devam edeceğiz” dedi.

KUYUMCULAR DESTEĞE HAZIR

  • Türk Devletinin ve Türk Ordusunun bu kararlı ve güçlü duruşunun yanında olduklarını kaydeden Atayık, Kuyumcu camiası olarak gereken her türlü desteği vermeye hazırız. Çünkü, çok iyi biliyoruz ki, bugüne kadar birçok farklı coğrafyada her zaman mazlumun yanında bir duruş sergileyen, her uluslararası platformda mazlumların gür sesi oldu” diye konuştu.

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