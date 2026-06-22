Devrik Esed rejiminin işkenceci Albayı Halep'te yakalandı

Suriye İçişleri Bakanlığı, devrik Esed rejimi döneminde adı sistematik işkence ve yargısız infazlarla anılan Saydnaya Askeri Hapishanesi'nin sorumlularından Albay Heysem Rehhal'in Halep'te yakalandığını duyurdu. Binlerce kişinin idam platformunu denetlediğini itiraf eden eski subayın, kurbanların naaşlarını askeri hastaneye naklettiği belirlendi.
Suriye İçişleri Bakanlığı, Halep şehrinde yürütülen operasyonlarda devrik rejim döneminde Saydnaya Askeri Hapishanesi'nde albay rütbesiyle görev yapan Heysem Rehhal'in yakalandığını duyurdu.
Açıklamada, Rehhal'in tutuklulara yönelik işkence ve ağır ihlallerin denetlenmesinde rol oynadığı, ayrıca kurbanların naaşlarının Şam'daki Tişrin Askeri Hastanesi'ne naklini takip ettiği kaydedildi.
Rehhal’in, idam hükümlerinin infaz platformlarını, bir grup askeri yetkili ve saha mahkemeleri hakimleriyle koordineli olarak denetlediğini itiraf ettiği aktarılan açıklamada, dönemin hapishane müdürü Albay Mahmud Matuk'un da sürece dahil olduğu ifade edildi.
İçişleri Bakanlığı, soruşturma kayıtlarının Rehhal'in 2019'da Humus'taki El-Baluni Hapishanesi, Şam Askeri Polis Komutanlığı ve ardından Deyrizor Polis Şubesi gibi çeşitli güvenlik noktalarında görev yaptığını gösterdiğini bildirdi.
Saydnaya Hapishanesi
Şam'ın yaklaşık 30 kilometre kuzeyindeki Saydnaya beldesinde bulunan Saydnaya Askeri Hapishanesi, devrik Beşşar Esed rejimi döneminde Suriye'nin en bilinen gözaltı ve cezaevi merkezlerinden biri.
2011'de başlayan halk ayaklanmasının ardından rejim karşıtı olduğu öne sürülen binlerce sivil, aktivist, asker ve siyasi tutuklu bu hapishaneye sevk edilmişti. Uluslararası insan hakları kuruluşları ve eski tutukluların ifadelerine göre Saydnaya, sistematik işkence, kötü muamele, zorla kaybetme ve yargısız infaz iddialarıyla gündeme gelmişti.